Lionel Messi NO se retira de la Selección de Argentina; convocado para los partidos de la Fecha FIFA

Lionel Messi celebra el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

El astro Lionel Messi protagonizará su “último tango” con Argentina en un amistoso contra Benín el 6 de octubre en Buenos Aires. Messi, quien anunció su retiro internacional el pasado 31 de agosto, fue anotado en la nómina de 28 futbolistas convocados este martes por el técnico Lionel Scaloni para la serie de amistosos que disputará el subcampeón del mundo entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre.

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) aclaró en un comunicado que Messi sólo disputará el duelo ante el combinado africano en el estadio Monumental de Buenos Aires. Previamente, Argentina se medirá contra Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba y contra Burkina Faso el 3 de octubre también en el Monumental.

Lionel Messi besa la Copa FIFA tras la coronación mundial de Argentina en Qatar 2022. ı Foto: AP

Messi regresa a la selección para una despedida

“Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, a nuestro emblema de la selección, a nuestro capitán, para que tenga la despedida que realmente se merece acá en Argentina”, dijo el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en un mensaje publicado en las redes sociales de la entidad. Tapia confirmó que Messi aceptó la invitación al “último tango del mejor del mundo”.

El Diez decidió ponerle punto final a su carrera internacional de 21 años con la casaca albiceleste, dejando como legado 125 goles y un título mundial en 2022. Los choques de fogueo marcarán además el reencuentro de la Albiceleste con sus hinchas tras el subcampeonato del último Mundial.

Lionel Scaloni’s squad list for the upcoming friendlies 🇦🇷 pic.twitter.com/lAnthh9tnQ — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) September 15, 2026

El foco también estará puesto en la continuidad del entrenador Lionel Scaloni, cuyo contrato vence en diciembre. El estratega dio a entender que dejaría el puesto luego de la derrota 1—0 ante España en la final del Mundial el 19 de julio.

Tapia, le ha ofrecido la renovación a Scaloni y dijo que por el momento no evalúa un reemplazante. Entre los citados no figuran el lateral Nahuel Molina, el volante Leandro Paredes y el delantero Thiago Almada, quienes fueron suspendidos por agredir a rivales españoles tras perder la final del Mundial. Paredes recibió 10 partidos de suspensión, Molina siete y Almada uno.

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