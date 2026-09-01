"Me vacié": Messi, en despedida de la Albiceleste

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina, poniendo fin a 21 años de trayectoria coronada con la conquista de la Copa del Mundo en 2022, lo que aseguró su lugar entre los mejores jugadores de la historia de este deporte.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección”, dijo el capitán del combinado y campeón del mundo en una carta publicada en Instagram.

El anuncio ocurre a casi dos meses de la derrota de Argentina ante España en la final del último mundial y a pocas semanas del fallecimiento de su padre y representante, Jorge Messi.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos atrás que merecen estar”, explicó el 10 en una publicación que compartió junto a la fotografía de una carta escrita a mano.

Debutó en el seleccionado mayor en 2005, pero el recorrido estuvo plagado de frustraciones hasta que en 2022 logró levantar la Copa del Mundo en Qatar. También conquistó la Copa América en 2021 y 2024 y fue subcampeón del orbe en 2014 y 2026.

No tengo más para dar: Leo Messi ı Foto: Especial

El ahora excapitán de Argentina reveló que había escrito la masiva de su retiro de la selección el 21 de julio, dos días después de la final. Pero que el delicado estado de salud de su padre lo llevó a postergar la decisión. Jorge Messi falleció el 8 de agosto.

“Estoy más convencido que antes”, afirmó Lionel Messi.

El ocho veces galardonado con el Balón de Oro reconoció que la decisión del retiro “duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo”.

En el documento, el actual capitán de Inter Miami no reveló hasta cuándo jugará de manera profesional.

El anuncio de Messi ı Foto: Especial

En la última Copa del Mundo, la sexta de su carrera, Leo Messi jugó los ocho partidos y anotó ocho goles. Cerró su carrera en la selección como máximo artillero histórico con 125 goles, de los cuales 21 fueron en mundiales. Quedó a uno del francés Kylian Mbappe, máximo goleador de la competencia.

Aspectos del adiós de Leo Messi de la selección argentina ı Foto: Especial

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. Los quiero. Gracias Dios por hacerme argentino”, remarcó el exdelantero del Barcelona.

Aspectos del adiós de Leo Messi de la selección argentina ı Foto: Especial

El fin de semana, el delantero anotó cuatro goles para Inter Miami en la victoria 7-1 ante CF Montreal en la MLS.

El anuncio de su retiro provocó una ola de reacciones en Argentina y el mundo.

Aspectos del adiós de Leo Messi de la selección argentina ı Foto: Especial

“Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE”, publicó el presidente argentino, Javier Milei, en sus redes sociales.

En tanto que Gianni Infantino, presidente de FIFA, destacó a Leo Messi “por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro deporte”.

Aspectos del adiós de Leo Messi de la selección argentina ı Foto: Especial

“Tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre”, añadió el dirigente.

“Gracias por todo, Leo. Gracias por representar a la Argentina. Gracias por hacernos soñar. Gracias por convertir tantos sueños en realidad”, expresó la Asociación del Futbol Argentino (AFA) en un comunicado. “La historia continúa. La leyenda, para siempre, es tuya”.

El mediocampista Rodrigo De Paul, compañero de Messi en la Albiceleste y en Inter Miami, destacó en sus redes sociales “tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador”.

Aspectos del adiós de Leo Messi de la selección argentina ı Foto: Especial

“Gracias por absolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán”, expresó el volante Leandro Paredes, otro de sus laderos en la selección.

“Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mí y por nuestro país. Gracias por tanto capitán”, resaltó el defensor y amigo de La Pulga, Cristian Romero.

No está claro si Lionel Messi disputará un partido despedida con Argentina, que jugará una serie de amistosos durante la ventana FIFA entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

Aspectos del adiós de Leo Messi de la selección argentina ı Foto: Especial

Mucho antes de la carta pública en la que anunció su partido de despedida de la selección de Argentina tras dos décadas, Lionel Messi ya había dado una señal de un final inminente.

Tras la derrota ante España en la final del último mundial el 19 de julio en Nueva Jersey, el capitán se quedó varios minutos parado en el campo de juego observando a miles de hinchas argentinos. Lloraba desconsoladamente, mientras a su espalda los rivales levantaban el trofeo.

Aspectos del adiós de Leo Messi de la selección argentina ı Foto: Especial

El artillero histórico de Argentina (125) confesó que la carta pública en la que anunció su retiro de Argentina lo había escrito dos días después de terminar la Copa del Mundo, la sexta de su carrera. Pero explicó que no lo había publicado antes por la enfermedad de su padre Jorge, quien se encargó de la carrera de su hijo por muchos años.

Messi era un adolescente que brillaba en la cantera del Barcelona y España lo tentaba para su selección cuando recibió la convocatoria de Argentina para sumarse a sus combinados juveniles. Él no lo dudó. Había crecido observando videos de las mejores jugadas de Diego Maradona con la casaca Albiceleste y su sueño era jugar para su país natal.

Después de consagrarse campeón mundial Sub-20 en 2005, La Pulga debutó en el seleccionado mayor en un amistoso contra Hungría ese mismo año. En 2006 jugó su primer mundial en Alemania.

Pero llevaría la 10 en la espalda recién cuatro años después bajo la dirección del propio Diego Armando Maradona en el Mundial de Sudáfrica, en el que no logró trascender como se esperaba.

“Leo no tiene techo, seguramente nos dará muchas satisfacciones”, pronosticó Maradona

Los primeros 16 años de Messi con Argentina estuvieron lejos de ser un idilio.

Perdió cuatro finales, la más dolorosa contra Alemania en el Mundial 2014 en Brasil. A los hinchas y a la prensa deportiva local les resultaba inentendible que aquel jugador que destacaba cada fin de semana en Barcelona y empezaba a cosechar el Balón de Oro no pudiera desplegar el mismo brillo con la Albiceleste.

Lionel Messi renunció a la selección de su país en 2016 tras perder una segunda final consecutiva de la Copa América. “Ya está, se terminó para mí la selección…lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba y no se me dio”, dijo en Nueva Jersey tras una derrota contra Chile. Por suerte para Argentina, aquella decisión duró un puñado de meses.

Lionel Scaloni, un DT sin pergaminos al frente de equipos profesionales, tomó el mando de la selección a fines de 2018 y promovió una renovación generacional, con Messi como estandarte.

El 10 levantó su primer título en el seleccionado mayor gracias a la conquista de la Copa América 2021 tras vencer a Brasil en en el Maracaná.

Los mismos jugadores le dieron la tercera estrella mundial al país sudamericano en Qatar 2022, con un astro pletórico que anotó siete goles.

Después de obtener el bicampeonato de la Copa América 2024 en Estados Unidos, Messi puso en duda su presencia en la Copa del Mundo 2026. La edad, problemas físicos y la mudanza a la menos exigente MLS llevaron a especular que su influencia en el juego ya no sería la misma.

Algunos de sus récords