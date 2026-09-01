Santiago Gimenez, el sexto mexicano en las filas del Porto

EL BEBOTE en su presentación, ayer, con los Dragones

Después de haber hecho siete goles en una temporada y media con el Milan, el delantero Santiago Gimenez será el sexto futbolista mexicano en la historia en militar con el Porto, club que lo presentó como su nuevo refuerzo en el ataque para la Temporada 2026-2027.

El seleccionado nacional comenzará una nueva aventura en el balompié de Portugal después de un año y medio en la Serie A de Italia, donde no tuvo el rendimiento deseado con los rossoneri y no entró en planes del equipo para este campaña.

“El deseo era inmenso. Quiero demostrar de qué estoy hecho”, fueron las primeras palabras de El Bebote tras ser presentado como nuevo fichaje de los Dragones, entidad con la que en su momento jugaron Diego Reyes, Héctor Herrera, Jesús Tecatito Corona, Miguel Layún y Jorge Sánchez.

El Tip: Raúl Gudiño, Omar Govea y Joao Maleck formaron parte de categorías inferiores del Porto, pero en ningún momento jugaron un partido con el primer equipo.

El mexicano Santiago Gimenez se une a la plantilla del Porto en calidad de préstamo por un año con una posible opción de compra de 18 millones de dólares.

Con los Dragones de Portugal, el atacante surgido del Cruz Azul intentará recuperar la confianza que perdió con el Milan, club con el que tuvo buenos números a su llegada, pero posteriormente perdió protagonismo y las lesiones le impidieron tener más actividad.

El atacante Santiago Gimenez jugará la Champions League con el Porto, club que en dos ocasiones ha conquistado la Orejona, la más reciente de ellas en la Temporada 2003-2004.

9 años de carrera tiene el atacante como profesionala

El conjunto de la liga lusa son los actuales monarcas de la Primeira Liga de Portugal, luego de que en la campaña anterior terminaron líderes con una cosecha de 88 unidades.

A los mexicanos que han estado en el Porto les ha ido bien, pues cuatro de ellos fueron campeones con dicha institución. El Chaquito reconoció que tuvo la oportunidad que hablar con Héctor Herrera, Miguel Layún y Jorge Sánchez, lo cual fue importante para que aceptara la oferta de los Azuis e Brancos.

“Tuve la oportunidad de hablar con muchos excompañeros que jugaron en el FC Porto. El primero fue Inbeom Hwang, que actualmente forma parte de la plantilla. También hablé con Eustáquio, con quien jugué en Cruz Azul, con Igor Lichnovsky, quien es un gran amigo y también jugó aquí, con Miguel Layún, con Jorge Sánchez y con Héctor Herrera”, dijo el ariete de 25 años en charla en su primera entrevista con su nueva escuadra.

EL GOLEADOR mexicano acompañado por el portugués André Villas-Boas, presidente de club lusitano, en su presentación con los Azules y Blancos, ayer, en el complejo deportivo del club ı Foto: X / FC Porto

El portugués André Silva se perfila como la principal competencia de Santiago Gimenez en la lucha por la titularidad en la delantera del Porto.

El español Samu Aghehowa es el atacante estelar del club lusitano. Sin embargo, se espera su regreso a las canchas a finales de octubre próximo, luego de que en febrero de este año sufrió un esguince en la rodilla derecha con rotura del ligamento cruzado anterior, lesión que le impidió terminar la temporada pasada y acudir con La Roja al Mundial 2026.

Santiago Gimenez se definió como un atacante veloz al que le agrada ganar espacios a espalda de los zagueros rivales, aunado a que afirmó que sus raíces mexicanas y argentinas lo hacen un jugador más aguerrido.

“Un jugador rápido y potente al que le gusta explotar el espacio a la espalda de la defensa. Puedo añadir una mezcla de garra mexicana y argentina”, puntualizó el canterano de La Máquina Celeste.

DRAGONES AZTECAS │ EL CHAQUITO EN EUROPA ı Foto: Especial

El debut de Santiago Gimenez con el Porto podría ocurrir el próximo 4 de septiembre, cuando el equipo dirigido por el italiano Francesco Farioli enfrente como local al Moreirense en el arranque de la Jornada 5 de la Primeira Liga.

Los Dragones marchan líderes del campeonato portugués luego de ser el único club que salió con los brazos en alto en las primeras fechas.

En esta nueva etapa en Europa, intentará retomar el nivel que tuvo con el Feyenoord en la Eredivisie.