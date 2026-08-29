SAT pide a FGR acción penal contra empresa ligada a amigo de Andy por huachicol fiscal

Hacienda, a través del SAT, pidió acción penal contra empresa vinculada a Amílcar Olán, amigo de Andy.

La Secretaría de Hacienda pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer acción penal por presuntos delitos fiscales vinculados con “huachicol” contra la empresa Portacelis Gas and Oil, a la cual está vinculada Jorge Amílcar Olán, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”.

Así lo reportó la agencia Reforma, que tuvo acceso a una declaratoria de perjuicio que Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), presentó el 25 de marzo ante la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR por el citado delito.

Andrés Manuel López Beltrán, "Andy". ı Foto: Cuartoscuro

El documento del SAT atribuye a Portacelis operaciones de huachicol fiscal mediante la importación irregular de combustibles, e identifica como responsables a José Alonso Ulin Hernández, administrador único de la empresa, y a cuatro agentes aduanales, uno de los cuales escapó hacia Estados Unidos.

Diversas investigaciones periodísticas han vinculado la empresa Portacelis Gas and Oil con Jorge Amílcar Olán, quien, a su vez, es amigo cercano de “Andy” López Beltrán y ha sido relacionado en más de una ocasión con él en casos de presunta corrupción.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Juan Carlos de la Cruz Murillo, anterior administrador de Portacelis, era, desde 2018, contador de confianza de Amílcar Olán.

Reportaje de MCCI sobre compra de terreno a menor precio por parte de amigo de "Andy". ı Foto: Captura de pantalla

Además, según datos recogidos por la investigación del mismo medio, De la Cruz Murillo está vinculado con otras empresas también relacionadas con Amílcar Olán, entre ellas Romedic y Poyago.

Así fue el esquema de “huachicol fiscal” de empresa ligada a amigo de “Andy”; estiman daño de más de 834 mdp

De acuerdo con la declaratoria de perjuicio a la cual accedió Reforma, entre febrero y junio de 2025, la empresa Portacelis Gas and Oil tramitó 139 pedimentos de importación de diésel, gasóleo y mezclas con contenido de azufre.

Según el documento del SAT, los combustibles ingresaron a México en ferrotanques con información falsa, lo que habría permitido omitir el pago de derechos e impuestos.

Por lo anterior, se estima un perjuicio al fisco de más de 834 millones de pesos.

Reportaje de MCCI sobre empresa relacionada con amigo de "Andy" con presuntos vínculos con huachicol fiscal. ı Foto: Captura de pantalla

Presunta participación de Portacelis en “huachicol fiscal” ya había sido investigado

Además de la citada investigación, el mismo MCCI ya había encontrado una relación entre Portacelis Gas and Oil y un presunto esquema de “huachicol fiscal”.

De acuerdo con este reportaje, esta empresa tuvo como proveedor a Ikon Midstream, la cual fue investigada en Estados Unidos por presunto contrabando transfronterizo de hidrocarburos.

Amílcar Olán ha sido mencionado en varios casos cercanos a “Andy” López, como la compra de balasto para el Tren Maya y el Tren Interoceánico. El segundo sufrió un descarrilamiento en diciembre de 2025, que dejó 14 personas muertas.

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