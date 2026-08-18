Empiezan los deslindes de Andy, desde la 4T

Así que al interior de la Cuarta Transformación ya empezaron los deslindes de Andrés Manuel López Beltrán. Nos cuentan que tras asistir al informe de labores de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, Reginaldo Sandoval, coordinador en la Cámara de Diputados del PT –partido aliado de Morena desde 2018— declaró que por Andy, exsecretario de Organización del guinda, ni por nadie “podemos meter las manos al fuego”. Eso sí, Sandoval aclaró que no sólo al hijo de AMLO le han quitado la visa en Estados Unidos, también a miles de mexicanos, aunque remató que sí genera “un poco de inquietud por el personaje, por la causa que tiene” saber la razón de la revocación de la visa (no me ayudes, compadre). Otro que se pronunció sobre la polémica fue Carlos Puente Salas, coordinador en la misma Cámara, del Partido Verde, el otro aliado electoral de Morena, quien se pronunció en el mismo sentido que Reginaldo Sandoval. Nos comentan que el tema seguirá caliente.