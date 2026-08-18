IA no sustituye la atención médica, indica Conasama

LA INTELIGENCIA artificial puede convertirse en una herramienta de apoyo para quienes buscan orientación sobre ansiedad, depresión u otros problemas emocionales, pero no sustituye la atención de psicólogos, psiquiatras ni otros profesionales de la salud mental, advirtió la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama).

La advertencia ocurre debido al creciente uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) para consultar situaciones relacionadas con el estado de ánimo y salud mental, debido a que estos sistemas están disponibles las 24 horas, responden de manera inmediata y pueden mantener conversaciones con un lenguaje que simula la interacción humana.

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La titular de Conasama, Yerania Emireé Enríquez López, señaló que estas características han provocado que cada vez más personas recurran a la IA en busca de orientación o acompañamiento emocional o psicológico.

Sin embargo, aclaró que los sistemas de inteligencia artificial no realizan una valoración clínica integral, ni cuentan con las capacidades profesionales necesarias para desarrollar un proceso psicoterapéutico, identificar todos los factores de riesgo o resolver los dilemas éticos que pueden surgir durante la atención a una persona.

“Su potencial está en funcionar como una herramienta de apoyo complementaria y psicoeducativa. Por ejemplo, puede orientar sobre ejercicios de respiración o dar información general, pero jamás debe considerarse el sustituto de una psicóloga, psicólogo, psiquiatra u otro profesional de la salud mental”, puntualizó.

Uno de los riesgos advertidos por la funcionaria es que estas herramientas pueden reforzar o validar las ideas de las personas usuarias sin realizar los procesos que forman parte de una intervención profesional. A diferencia de un especialista, una herramienta de IA no realiza por sí misma una valoración clínica completa ni proporciona el seguimiento necesario para determinar la evolución de una persona.