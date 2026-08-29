Detienen a 8 y desmantelan ‘narco campamento’ en Sinaloa; decomisan armas, vehículos y droga

Autoridades federales detuvieron a ocho en distintos operativos en Sinaloa.

Autoridades federales ejecutaron un operativo en diversos puntos de Sinaloa, que resultó en la detención de ocho personas, el desmantelamiento de un “narco campamento” y el decomiso de armas largas, vehículos y varias dosis de droga.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que las instituciones que conforman el Gabinete federal de seguridad del Gobierno de México ejecutaron múltiples operativos en distintas regiones de Sinaloa, que resultaron en las citadas detenciones y decomisos.

Operativos permitieron el desmantelamiento de un "narco campamento" en Sinaloa. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

En un primer operativo, se desplegó un patrullaje aéreo y terrestre en el poblado de Agua Verde, en donde fueron asegurados:

2 vehículos

29 armas largas

68 cargadores

50 cartuchos

1 granada

10 chalecos tácticos con placas

3 placas balísticas sueltas

Diversas fornituras porta cargadores

2 cascos tácticos

2 máquinas contadoras de dinero

19 bolsas de polvo blanco con características similares a la cocaína

4 bolsas de hierba seca con características similares a la marihuana

Como parte de un patrullaje terrestre que siguió a este primer aseguramiento, personal naval detuvo a una persona y, además, aseguró:

4 vehículos

2 armas largas

6 cargadores

204 cartuchos

Uniformes tácticos

580 dosis de hierba seca con características similares a la marihuana

Entre lo decomisado, se encuentran 33 armas largas. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

Posteriormente, se ejecutó un tercer operativo en Palo Blanco, en Navolato, Sinaloa, en donde, mediante un patrullaje aéreo y terrestre, se localizó un campamento presuntamente perteneciente a la delincuencia organizada.

En el lugar fueron asegurados:

5 vehículos (que fueron inhabilitados en el sitio)

2 armas largas

9 cargadores

1,000 cartuchos

6 artefactos explosivos improvisados

33 bolsas de hierba con características similares a la marihuana

Debido al riesgo para la población civil que implicaba trasladar los explosivos, personal especializado los inhabilitó en el lugar.

Armas, cargadores, vehículos y más forman parte de lo asegurado. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

Finalmente, se ejecutó un cuarto y último operativo en Escuinapa, en donde autoridades federales detuvieron a siete presuntos infractores de la ley, a quienes, además, les aseguraron armamento y cargadores, si bien no se especificó la cantidad.

En total, fueron detenidas ocho personas y fueron aseguradas 33 armas largas, así como más de 70 cargadores y más de mil 200 cartuchos.

Resultado del reforzamiento a la seguridad en Sinaloa, en diferentes acciones, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @FGRMexico, @SSPCMexico y autoridades estatales, detuvieron a ocho personas y localizaron un campamento utilizado por la… pic.twitter.com/TwmmCpLO1p — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 29, 2026

En estas acciones participaron elementos de las secretarías de Marina (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Defensa, así como la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

“Estas acciones coordinadas reducen la capacidad operativa de los grupos delictivos y contribuyen a proteger a la población”, destacó el Gabinete federal de seguridad.

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