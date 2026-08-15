Autoridades federales detienen a 2 y aseguran arsenal en Mazatlán, Sinaloa

Autoridades federales detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, a dos personas, presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa o del Pacífico, a quienes además les aseguraron un tractocamión con un amplio arsenal.

A través de un comunicado, se destacó que el operativo ocurrió el 14 de agosto durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres realizados por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en coordinación con autoridades federales y estatales.

En las acciones también participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Policía Estatal Preventiva, de acuerdo con información de las comandancias de la III Región Militar y la 9/a. Zona Militar.

Autoridades aseguraron un arsenal durante un operativo en Mazatlán. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

Resultado de esta acción, se detuvo a las dos personas y se aseguró un tractocamión con un arsenal compuesto por 19 armas largas, mil 131 cargadores y 15 mil 480 cartuchos de diversos calibres.

Además del armamento y las municiones, las autoridades localizaron diverso equipo táctico dentro del tractocamión.

Las personas detenidas y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán, que continuará con las investigaciones y las diligencias periciales correspondientes.

La autoridad ministerial también deberá determinar la situación jurídica de los detenidos, mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el aseguramiento.

Las fuerzas participantes señalaron que el operativo se realizó bajo el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y con apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos, según se lee en el comunicado.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am