Suman más de 29 mil detenidos en actual gobierno: Omar García Harfuch

El titular de la SSPC este martes en Palacio Nacional.

En lo que va del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum, ya van más de 29 mil personas detenidas por diversos delitos, reportó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch

Al participar en la conferencia de Claudia Sheinbaum, expuso que en las últimas tres semanas se ha detenido a dos mil 458 personas y se han asegurado 12 toneladas de drogas.

Pero de octubre de 2024 al 10 de agosto de este año van más de 29 mil personas detenidas, 216 toneladas de droga aseguradas, 14 mil 943 armas y el desmantelamiento de mil 262 laboratorios.

Como parte del reforzamiento de seguridad, señaló que se han desplegado células especializadas que han permitido combatir la delincuencia.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal. ı Foto: Captura de pantalla.

Entre ello, destacó la baja de 35.8 por ciento en cuanto a homicidios en Baja California, de donde resaltó la detención de Edwin Antonio N, Alfonso N y otros dos integrantes del Cártel del Pacífico.

En el Estado de México, con la puesta en marcha de operativos específicos se han conseguido importantes detenciones como 26 integrantes de la Familia Michoacana y del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En Tabasco, destacó la captura de objetivos prioritarios identificados como miembros y líderes de La Barredora.

En cuanto a la estrategia contra la extorsión, detalló que se han recibido más de 18 mil llamadas al 089, de las que alrededor de 10 mil fueron extorsiones no consumadas; seis mil 276 denunciaron números de teléfono y mil 425 fueron extorsiones consumadas.

