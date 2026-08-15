Marina asegura 1.9 toneladas de presunta cocaína y detiene a 2 personas al suroeste de Guerrero

Marina asegura alrededor de mil 900 kilogramos de presunta cocaína al sur de las costas de Guerrero.

Dos personas detenidas y alrededor de mil 900 kilogramos de presunta cocaína asegurados, fue el resultado del seguimiento e intercepción de una embarcación en aguas del océano Pacífico, al suroeste del estado de Guerrero, informó la Secretaría de Marina.

Ocurrió aproximadamente a 315 kilómetros al suroeste Zihuatanejo, luego de que personal de la Armada de México detectó una embarcación menor con dos motores fuera de borda y dos tripulantes a bordo.

Marina asegura alrededor de mil 900 kilogramos de presunta cocaína al sur de las costas de Guerrero. ı Foto: Semar

Tras interceptarla, la autoridad naval decomisó 53 bultos que contenían alrededor de mil 900 kilogramos de aparente cocaína y detuvo a los dos tripulantes, quienes fueron trasladados a la Octava Región Naval en Acapulco, Guerrero.

Según las estimaciones de la Marina, el alijo equivale a más de 3 millones de dosis de la presunta droga que no llegarán a las calles; además, la incautación representa una afectación económica de aproximadamente 405 millones 484 mil 480 pesos para grupos de la delincuencia organizada.

Marina detiene a dos personas tras aseguramiento de droga al sur de las costas de Guerrero. ı Foto: Semar

Al respecto, la Marina indicó que el aseguramiento forma parte de operaciones “para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas de grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas”.

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cehr