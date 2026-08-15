Zihuatanejo

Marina asegura 1.9 toneladas de presunta cocaína y detiene a 2 personas al suroeste de Guerrero

Personal naval detectó una embarcación en aguas del océano Pacífico, a unos 315 kilómetros al suroeste de las costas de Guerrero; decomisó 53 bultos

Marina asegura alrededor de mil 900 kilogramos de presunta cocaína al sur de las costas de Guerrero.
Marina asegura alrededor de mil 900 kilogramos de presunta cocaína al sur de las costas de Guerrero. Foto: Semar
Por:
César Huerta

Dos personas detenidas y alrededor de mil 900 kilogramos de presunta cocaína asegurados, fue el resultado del seguimiento e intercepción de una embarcación en aguas del océano Pacífico, al suroeste del estado de Guerrero, informó la Secretaría de Marina.

Ocurrió aproximadamente a 315 kilómetros al suroeste Zihuatanejo, luego de que personal de la Armada de México detectó una embarcación menor con dos motores fuera de borda y dos tripulantes a bordo.

Marina asegura alrededor de mil 900 kilogramos de presunta cocaína al sur de las costas de Guerrero.
Marina asegura alrededor de mil 900 kilogramos de presunta cocaína al sur de las costas de Guerrero. ı Foto: Semar

Tras interceptarla, la autoridad naval decomisó 53 bultos que contenían alrededor de mil 900 kilogramos de aparente cocaína y detuvo a los dos tripulantes, quienes fueron trasladados a la Octava Región Naval en Acapulco, Guerrero.

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Según las estimaciones de la Marina, el alijo equivale a más de 3 millones de dosis de la presunta droga que no llegarán a las calles; además, la incautación representa una afectación económica de aproximadamente 405 millones 484 mil 480 pesos para grupos de la delincuencia organizada.

Marina detiene a dos personas tras aseguramiento de droga al sur de las costas de Guerrero.
Marina detiene a dos personas tras aseguramiento de droga al sur de las costas de Guerrero. ı Foto: Semar

Al respecto, la Marina indicó que el aseguramiento forma parte de operaciones “para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas de grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas”.

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cehr

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