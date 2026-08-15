Detienen a dos policías de Acapulco por homicidio calificado

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) detuvo a dos policías municipales de Acapulco, señalados por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Carlos “N”, ocurrido el 10 de agosto.

Los agentes fueron identificados como Manuel Alejandro “N” y Ricardo “N”. Ambos fueron capturados mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por una autoridad judicial, informó la Fiscalía en un comunicado.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió en la colonia Unidad Ciudadana, en Acapulco de Juárez, donde fue localizado el cuerpo sin vida de la víctima.

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⭕️ Cumplimentamos una orden de aprehensión contra Manuel Alejandro “N” y Ricardo “N”, elementos de la Policía Municipal de Acapulco, por su probable responsabilidad en el homicidio calificado de Carlos “N”.



Durante la intervención aseguramos una unidad oficial de la Policía… pic.twitter.com/6JL448Zb0x — Fiscalía General del Estado de Guerrero (@FGEguerrero) August 15, 2026

La Fiscalía señaló que los actos de investigación permitieron establecer la probable participación de los dos elementos policiales y obtener las órdenes judiciales para su captura.

El operativo estuvo a cargo de la FGE Guerrero, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Estatal.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron una unidad de la Policía Municipal de Acapulco que presuntamente estaría relacionada con los hechos investigados.

Los dos detenidos serán puestos a disposición del Juez de Control que los requiere. Será ante esa autoridad donde se determine su situación jurídica conforme al procedimiento correspondiente.

La Fiscalía estatal afirmó en el comunicado que mantendrá sus acciones para procurar el acceso a la justicia y combatir la impunidad en Guerrero.

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