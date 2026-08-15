Claudia Sheinbaum y Américo Villarreal entregan viviendas en Tamaulipas

Ante la Presidenta de la República, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, subrayó que con el impulso que han tenido los gobiernos de la Cuarta Transformación, “con un corte humanista, que ve en el quehacer de sus instituciones, siempre centradas en el beneficio a la persona”, el país camina hacia una sociedad en paz, trabajando y con mejores prospectivas de desarrollo de las personas.

“Porque si tenemos mejores personas tenemos mejores familias, y si tenemos mejores familias tenemos mejores comunidades, y si tenemos mejores comunidades tenemos mejores estados y una mejor Patria como la que se está construyendo hoy en tiempos de la transformación y de una política social humanista”.

Bienvenida a Tamaulipas, Presidenta, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo @Claudiashein.



Es un honor para el pueblo de Tamaulipas recibirla en nuestra tierra y acompañarla desde Reynosa en esta entrega de #ViviendaParaElBienestar.



Cada vivienda representa tranquilidad, patrimonio y… pic.twitter.com/QkiaJOi4dZ — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) August 14, 2026

Tras destacar el respaldo de la presidenta Sheinbaum a los grandes programas para Tamaulipas, el gobernador dijo que esta visita presidencial ratificará el avance de los gobiernos de transformación humanistas, donde el sentir y el quehacer del gobierno —dijo— están centrados siempre en buscar el beneficio de las personas.

Villarreal Anaya afirmó que con el trabajo conjunto de los gobiernos federal, estatal y municipales “podemos lograr lo que nos proponemos… hoy la Presidenta está aquí de nuevo para cumplir su compromiso y entregarles las llaves de su nuevo hogar a muchas personas que están aquí presentes”.

Indicó que las familias beneficiadas con el Programa de Vivienda hoy viven en mejores condiciones, con seguridad en su patrimonio, en un sitio de la frontera tamaulipeca que irá progresivamente formando parte de un entorno urbano más ordenado, con todos los servicios básicos y más seguro.

“Gracias a esta iniciativa contenida en el Programa federal de Vivienda para el Bienestar, es sin duda el programa más importante en esta materia en la historia del país, el cual, nos ha dicho la Presidenta, tendrá un alcance de hasta 12 millones de familias, porque sí, se trata de construir nuevas viviendas pero también de entregar escrituras y constancias de finiquito de crédito que antes eran impagables para quien tenía una vivienda”.

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