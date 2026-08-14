Claudia Sheinbaum entrega más de 300 nuevas viviendas en Tamaulipas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó una gira de trabajo por el estado de Tamaulipas.

Durante su gira por el estado de Tamaulipas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de más de 300 nuevas viviendas y otras acciones para garantizar el acceso a un hogar digno a habitantes de los municipios de Reynosa y Matamoros.

Este viernes, la mandataria visitó el territorio tamaulipeco en donde se formalizó la entrega de 382 viviendas por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), así como 308 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y 616 constancias de finiquito del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Durante sus mensajes, recordó que la meta fijada para su sexenio es la de construir 1.8 millones de nuevos hogares como parte del programa Vivienda para el Bienestar, así como apoyar a que los derechohabientes que ya contaban con esquemas de pago para sus viviendas dejen de pagar créditos impagables.

“Al entregar una casa, es algo hermoso para una familia, no es solamente una casa más, un número, es la felicidad de tener un hogar para los hijos; cuando se condona una deuda es quitar una pesadilla de ‘¿Cómo voy a pagar?, ya me estoy haciendo viejo y sigo debiendo, no me puedo jubilar porque sigo debiendo’. Pues ya no, ya convertimos las pesadillas en sueños, en realidad convertimos los sueños”, dijo.

Les comparto algunos testimonios de familias beneficiarias del programa Vivienda para el Bienestar en Reynosa, Tamaulipas.



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La mandataria criticó que durante los sexenios pasados se implementaran modelos de pago que hicieron que las deudas de los beneficiarios nunca tuvieran fin.

“Y eso es lo que estamos construyendo, un país diferente, un país donde el pueblo sienta que tiene derechos, que hay dignidad. Porque fueron demasiados años de usura, de abandono, de corrupción, por lo menos 36 años; también antes, pero fueron 36 años de lo que llamamos “el periodo neoliberal”, de 1982 al 2018: Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto”, criticó.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, comentó que Tamaulipas es la segunda entidad con el mayor avance dentro de este proyecto, ya que 63 por ciento de las 83 mil 183 que se tienen como meta en la entidad ya están construidas.

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JVR