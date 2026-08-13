Que el PAN haga su propia conferencia, responde Sheinbaum a exigencia de réplica del albiazul

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que vaya a ceder un espacio de su conferencia matutina para que se ejerza derecho de réplica durante dicho espacio, como el Partido Acción Nacional (PAN) busca que se garantice por medio de una reforma.

La semana pasada, el partido albiazul anunció que sus bancadas en el Congreso promoverán una iniciativa para que haya derecho de réplica en las conferencias presidenciales, al considerar que las mismas se han convertido en un espacio de “propaganda ideológica” en donde se persigue a la oposición.

En respuesta a este planteamiento, la mandataria federal señaló que el PAN puede organizar su propia conferencia y convocar a medios de comunicación, no sólo como partido, sino también desde sus espacios en el propio congreso.

“Que den su conferencia de prensa. Ahí puede haber una buena réplica… Ellos también tienen acceso a los medios, tienen acceso a las redes. Son funcionarios públicos, porque pertenecen a la Cámara de Diputados, de senadores o ser funcionario público de un partido político, pues utiliza recursos públicos. Al utilizar recursos públicos, pues eres un servidor público, un funcionario público. Entonces ellos tienen acceso, a las redes tiene acceso cualquier ciudadano y a los medios de comunicación pues pueden convocarlos”, dijo.

Comentó que las conferencias que encabeza a diario son un “un ejercicio de información y de debate público, de debate y de ideas y de acciones” que realiza su gobierno y las cuales, sostuvo, se van a mantener.

Te puede interesar

- Escala el choque Alito-Morena: hay capturas y trifulca en el Senado

- Anuncia Sheinbaum aumento en becas tras cosecha histórica

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR