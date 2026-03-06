FGE asegura cuatro inmuebles en Taxco

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero dio a conocer que aseguró cuatro inmuebles habilitados como establecimientos comerciales relacionados presuntamente con actividades ilícitas y detuvo a siete personas en el municipio de Taxco de Alarcón.

Reportes locales establecen que los inmuebles están vinculados al exalcalde prófugo Mario Figueroa Mundo, quien presuntamente tenía operaciones ligadas al acaparamiento y control de la venta de diversos productos ligados a la organización delictiva La Familia Michoacana.

Durante el operativo, que se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y policía estatal, se aseguró maquinaria y equipo industrial aparentemente destinado al embotellado de bebidas.

De igual manera, fue asegurado equipo presuntamente utilizado para tratamiento y almacenamiento de líquidos, máquinas embolsadoras y material de empaque y etiquetado con impresiones de marcas de alimentos, cajas de cartón con huevo en su interior, cajas de bebidas endulzadas, agua, electrolitos, cerveza y otras bebidas alcohólicas. También una cuatrimoto, un sedán y una camioneta tipo pickup, equipo de cómputo e impresión, y 11 mil pesos en efectivo.

Las siete personas detenidas y los bienes asegurados fueron presentados y puestos a disposición del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro y la Extorsión, para la integración de la carpeta de investigación.