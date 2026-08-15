Cancillería descarta mexicanos en Indonesia afectados por fuerte terremoto magnitud 7.7

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta la noche del viernes, no se contaba con conocimiento de mexicanos en Indonesia que hubieran resultado afectados por el fuerte terremoto magnitud 7.7 que dejó al menos 47 personas muertas.
A través de una publicación en redes sociales, la cancillería destacó que da puntual seguimiento a la situación en Indonesia, a través de la Embajada mexicana en este país.
De esta forma, destacó que “hasta el momento, no se tiene reporte de connacionales afectados”.
La SRE pidió a mexicanos en Indonesia seguir las indicaciones locales y mantenerse al tanto de la información oficial.
Asimismo, recordó a los connacionales que, en caso de que requieran ayuda, pueden recurrir a la Embajada de México en Indonesia, con sede en Yakarta, cuyo número telefónico, según la publicación, es: +62 858 8891 0000.
Finalmente, la SRE expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Indonesia por el terremoto que, al cierre de esta información, dejó al menos 47 personas muertas.
Van al menos 47 muertos por terremoto en Indonesia
De acuerdo con el más reciente conteo de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres de Indonesia (BNPB, por sus siglas en su idioma original), hasta este día se cuentan al menos 47 muertos por el terremoto magnitud 7.7 que sacudió la isla de Flores, al este de Indonesia.
Las cifras se han actualizado conforme avanzan las labores de rescate. En las primeras horas después de ocurrido el desastre natural, se contaban al menos dos fallecidos, y un número indeterminado de edificios dañados.
No obstante, conforme avanzó la jornada, se fueron sumando decesos, siendo el número más grande concentrado en Maumere, ciudad portuaria en la provincia de Sikka, donde se registraron 20 fallecidos.
Asimismo, de acuerdo con la BNPB, se registraron daños graves en 157 viviendas, moderados en 41 y leves en otras 148. También resultaron afectados 87 escuelas, 18 centros de salud, cinco lugares de culto y seis edificios gubernamentales.
El movimiento telúrico en Indonesia provocó una breve alerta de tsunami, además de que se registraron varias réplicas, la más fuerte de magnitud 6.9, ubicada en el norte de Sumatra.
Indonesia se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica. La región de Flores ya había sufrido un terremoto de magnitud 7.5 en 1992, que provocó una destrucción generalizada.
Con información de Reuters y Europa Press.
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