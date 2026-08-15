Sube a 47 cifra de muertos por terremoto magnitud 7.7 en Indonesia

Rescatistas inspeccionan un edificio gravemente dañado en el puerto L. Say de Maumere, una de las zonas afectadas por el terremoto en Indonesia.

El terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el viernes la isla de Flores, al este de Indonesia, dejó al menos 47 muertos, de acuerdo con el más reciente conteo de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB) recogido por agencias internacionales.

Hasta el cierre de la información del viernes, se contaban dos fallecidos por este desastre natural, por lo que las cifras de este sábado representan un aumento significativo.

Edificio dañado en el puerto L. Say de Maumere, en la provincia de Sikka, tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el este de Indonesia. ı Foto: Reuters

El movimiento telúrico ocurrió a las 04:58 horas del sábado (horario local; viernes en horario del centro de México), con un epicentro frente a la costa norte de Flores y una profundidad de 15 kilómetros, de acuerdo con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG).

Tras el sismo se registraron varias réplicas, algunas con magnitudes de entre 5.6 y 6.1.

Identifican fallecidos conforme avanzan labores de rescate

En las primeras horas, los equipos de rescate localizaron al menos 20 fallecidos en Maumere, ciudad portuaria de la provincia de Sikka, además de seis heridos y dos personas atrapadas entre los escombros, según información de la agencia de rescate local citada por Reuters.

Equipos de rescate revisan los daños en un edificio del puerto L. Say de Maumere tras el terremoto que golpeó la provincia de Sikka. ı Foto: Reuters

Las autoridades reportaron también víctimas en otras zonas de Nusa Tenggara Oriental.

Los deslaves complicaron las labores de rescate, en particular en Nagekeo, una de las áreas más próximas al epicentro. Las carreteras quedaron bloqueadas y las comunicaciones móviles resultaron afectadas, por lo que los equipos de emergencia intentaron acceder a la zona tanto por tierra como por ferry.

Asimismo, alrededor de dos mil habitantes de Nagekeo fueron evacuados. La BNPB contabilizó daños graves en 157 viviendas, moderados en 41 y leves en otras 148. También resultaron afectados 87 escuelas, 18 centros de salud, cinco lugares de culto y seis edificios gubernamentales.

Policías ayudan a trasladar a un paciente hacia un refugio al aire libre en un hospital de Labuan Bajo tras el terremoto registrado en Indonesia. ı Foto: Reuters

Activan breve alerta de tsunami; se registra fuerte réplica

Por otra parte, el terremoto provocó olas de tsunami inferiores a un metro en distintas zonas costeras. La alerta preventiva fue retirada unas tres horas después, una vez que las autoridades descartaron un riesgo mayor.

Mientras los equipos de emergencia continuaban con la búsqueda de sobrevivientes, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó otro terremoto, de magnitud 6.9, en el norte de Sumatra.

Escombros y una banca permanecen entre los restos de un edificio severamente dañado en el puerto L. Say de Maumere tras el terremoto. ı Foto: Reuters

El sismo ocurrió a las 10:54 horas locales, a unos siete kilómetros de Pematangsiantar y a una profundidad aproximada de 183 kilómetros.

Indonesia se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica. La región de Flores ya había sufrido un terremoto de magnitud 7.5 en 1992, que provocó una destrucción generalizada.

Con información de Reuters y Europa Press.

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