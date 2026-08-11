Detienen a 6 de ‘Los Tlacos’ por extorsión en Chilpancingo, Guerrero

Elementos operativos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero) desplegaron el dispositivo antiextorsión en la capital.

Un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero) y fuerzas federales culminó con la detención de 6 personas presuntamente vinculadas al grupo delictivo ‘Los Tlacos’. Los arrestos, realizados en flagrancia, se relacionan con actividades de extorsión que afectan a comerciantes y empresarios en la capital guerrerense.

La acción permitió recuperar 100 mil pesos en efectivo, parte de un pago exigido a una víctima, y asegurar un arma de fuego, varios teléfonos celulares y dos vehículos. Este golpe busca desarticular una célula dedicada al cobro de piso en la región.

La detención se originó por la denuncia de un comerciante ante la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Combate a la Extorsión, a quien le exigían 300 mil pesos. Agentes de la Policía Investigadora Ministerial implementaron un operativo estratégico.

Durante la intervención, se logró la captura de Daniel “N”, Víctor “N”, Eloy “N”, Vianey “N”, Marcela “N” y Blanca “N”. Según las investigaciones, estos individuos operaban como parte de una célula de ‘Los Tlacos’, dedicada a la extorsión de negocios locales.

La FGE Guerrero subraya la importancia de la denuncia ciudadana para combatir estos delitos que generan temor e incertidumbre económica, lacerando el tejido social y productivo de la entidad.

Las autoridades continúan con las indagatorias para establecer el alcance total de las actividades de este grupo, identificar a otros posibles integrantes y determinar su relación con otros casos de extorsión en la capital del estado.

Los detenidos e indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación para definir su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero reitera su compromiso de combatir frontalmente la extorsión. Mediante inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional y policías estatales, busca desarticular grupos que afectan el patrimonio y la tranquilidad de las familias guerrerenses.

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JVR