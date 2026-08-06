Celebran padres de los 43 captura del exgóber

Cada 26 de mes se realiza una manifestación en CDMX para exigir el esclarecimiento del caso de los 43 de Ayotzinapa; en septiembre se conmemora el 12 aniversario.

Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa reaccionaron a la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel “N”, por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los normalistas ocurrida en septiembre de 2014.

Aunque reconocieron que aún no han recibido información oficial sobre la captura, los familiares afirmaron que, desde hace años, han sostenido que el exmandatario estatal conocía lo ocurrido durante la noche de los ataques en Iguala.

“Nosotros siempre dijimos que tuvo que ver en el asunto de la desaparición de nuestros hijos. Y también el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes empujaba y empujaba para la detención”, afirmó Mario González, padre de César Manuel González Hernández.

El integrante del colectivo de familiares expresó su satisfacción por la captura, pero advirtió que la detención solo será relevante si el exgobernador aporta información que permita avanzar en las investigaciones.

¡Qué bueno que ya lo agarraron! Ahora, el problema es: ¿va a hablar? Mario González



Protesta por la justicia en Ayotzinapa, el pasado 26 de mayo, en la CDMX ı Foto: Cuartoscuro

González recordó que, de acuerdo con diversas investigaciones, el sistema de videovigilancia C4 registró en tiempo real el desarrollo de los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa, sin que las autoridades estatales intervinieran para protegerlos.

“En el C4 se veía exactamente el momento en el que fueron atacados nuestros hijos y, desafortunadamente, no mandaron ayuda. Él estaba viendo lo que estaba sucediendo y tenía conocimiento de ello”, aseguró.

El padre del estudiante desaparecido también señaló que, durante el proceso de investigación, se extraviaron diversos elementos de prueba, entre ellos grabaciones de video que podrían haber contribuido al esclarecimiento del caso.

“Se perdieron varias pruebas y es imposible pensar que el exgobernador no estuviera enterado. La pregunta es por qué no enviaron ayuda de inmediato a los muchachos”, sostuvo.

Los familiares también denunciaron que, a pesar de que se había planteado la posibilidad de sostener un encuentro con autoridades federales el pasado 28 de julio, la reunión no se concretó y, desde entonces, no han recibido información sobre los avances en las investigaciones.

El abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Isidoro Vicario Aguilar, informó a La Razón que, hasta el momento, el equipo jurídico del caso todavía no ha sido notificado oficialmente sobre la detención del exmandatario estatal anunciada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, el representante legal explicó que, ante la falta de información formal por parte de las autoridades, la defensa decidió no emitir una postura sobre la captura del exgobernador guerrerense, quien es investigado por su presunta participación en el ocultamiento de pruebas relacionadas con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Vicario Aguilar indicó que los abogados mantendrán comunicación con las autoridades federales y reiteró la disposición del equipo legal para aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso y a la localización de los estudiantes desaparecidos en 2014.

Hace una semana, un grupo de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) disolver la Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del Caso Iguala, al momento de votar sobre su procedencia.

Seis de los padres de las víctimas, encabezados por Felipe de la Cruz Sandoval, presentaron una petición por escrito al máximo tribunal del país para solicitar que revoque la sentencia dictada en 2018 por el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, en la que ordenó la creación de esa comisión.

Estudiantes normalistas de Ayotzinapa se manifiestan en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT