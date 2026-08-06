‘Es un paso clave’: Morena celebra detención de Ángel Aguirre y exige que continúen las investigaciones

Morena respaldó las acciones emprendidas por la Fiscalía General de la República (FGR) en torno al caso Ayotzinapa y aseguró que la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, constituye un avance significativo en la búsqueda de justicia para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del partido sostuvo que la captura del exmandatario representa un nuevo paso en el proceso de esclarecimiento de uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país.

“El anuncio de la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, representa un paso clave en la lucha por la verdad y la justicia para las madres y los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos”, señaló la dirigencia.

La organización política afirmó que el caso se convirtió en un símbolo de la impunidad y acusó a los gobiernos anteriores de haber obstaculizado las investigaciones mediante la denominada “verdad histórica”.

✅ El CEN de Morena comparte el siguiente Posicionamiento



La detención de Ángel Aguirre abre paso a la justicia ante las mentiras del viejo régimen: Morena



El Comité Ejecutivo Nacional de Morena reconoce las acciones emprendidas por la Fiscalía General de la República para el… pic.twitter.com/OWB4Mnuv9i — Morena (@PartidoMorenaMx) August 6, 2026

En ese sentido, Morena exhortó a las fuerzas de oposición a evitar cualquier intento de desacreditar el trabajo de las autoridades ministeriales.

“No podemos olvidar nunca la llamada ‘verdad histórica’, que se convirtió en un símbolo del régimen priista que prefirió ocultar los hechos antes que esclarecerlos”, señaló el documento.

El partido sostuvo que la reapertura de las investigaciones y el seguimiento permanente de las líneas de indagación han permitido avanzar en la identificación de presuntos responsables.

Asimismo, reiteró que uno de los principales compromisos de la llamada Cuarta Transformación es combatir la corrupción y la impunidad, especialmente en los casos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos.

“En México no puede existir nunca más protección política para quienes participaron en hechos u omisiones vinculados con la desaparición forzada”, indicó la dirigencia nacional.

Morena también reconoció la labor de las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos, a quienes calificó como un ejemplo de perseverancia y dignidad por mantener vigente la exigencia de justicia durante más de una década.

Como parte del nuevo modelo de investigación, la @FGRMexico desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación… pic.twitter.com/2ryHMkdJDN — FGR México (@FGRMexico) August 6, 2026

Finalmente, el partido hizo un llamado a que las investigaciones continúen con pleno respeto al debido proceso y bajo los principios de autonomía e imparcialidad.

“La sociedad mexicana merece conocer toda la verdad, sin importar el cargo que hayan ocupado o los intereses que representen las personas involucradas”, concluyó.

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MSL