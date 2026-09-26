Padres y madres de los 43 normalistas exigen regreso del GIEI y respuestas a 12 años de su desaparición

Marcha en Ciudad de México a 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2026.

Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigieron al Gobierno Federal el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) e información de los 800 folios en poder del Ejército para localizar a los normalistas.

Al finalizar la marcha en la Ciudad de México por los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, el representante legal de los padres y madres de Ayotzinapa, Isidoro Vicario Aguilar, dijo que, a 12 años de la desaparición de los estudiantes, aún no tienen información de su paradero.

“¿Qué pasó la noche del 26? ¿Quiénes agredieron a los 43 normalistas? ¿Quiénes se los llevaron? ¿Por qué se los llevaron? ¿A dónde están los 43? Esas preguntas, a 12 años, no tenemos respuesta", expresó.

Vicario Aguilar comentó que, si bien se reconocen los avances en las investigaciones del gobierno de México, no se ha cumplido la principal demanda de las familias: conocer el paradero de los estudiantes.

Marcha en Ciudad de México a 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2026. ı Foto: Alejandro Galindo / La Razón

Exigen que Ejército entregue 800 folios sobre lo ocurrido en Iguala

Al tomar la palabra, Magdalena, una de las madres, reiteró la petición de que el Ejército entregue los 800 folios en los que, dijo, ”puede que ahí encontremos la respuesta" de lo ocurrido en Iguala.

“No podemos decir si la encontraremos ahí, sí o no, pero que se vea esa situación de los 800 folios”, exhortó.

Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, mencionó que han suplicado justicia al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “hasta a veces llorando”.

Entre las exigencia de las familias, destacó el regreso de los expertos del GIEI, quienes, aseguró, “han sido contundentes en sus líneas de investigación”. Sin embargo, esa demanda tampoco ha sido respondida.

“Exigimos el regreso de los expertos. Por eso, a los que me escuchen, quisiera pedir, a nombre de todos los padres, (...) a todo el pueblo de México, que nos ayuden a exigir el regreso de los expertos y que abran esos 800 folios”, agregó.

Marcha en Ciudad de México a 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2026. ı Foto: Alejandro Galindo / La Razón

González Contreras también reprochó el aplazamiento de la presentación del informe sobre los avances de las investigaciones del caso Ayotzinapa, y acusó a funcionarios federales que, dijo, se “dedican a golpetear” a los padres.

“Ayúdenos, (...) exigir que entreguen esos 800 folios. Son 12 años, compañeros. Hemos caminado como no tienen idea, y en vez de ayudarnos, nos critican. Se los suplico, exijan el regreso de los expertos. Exigen esos 800 folios”, insistió.

Mario González mencionó que los padres de los normalistas padecen enfermedades crónicas, y señaló que lo único que quieren es localizar a sus hijos; de lo contrario, lamentó, “va a quedar impune este crimen de lesa humanidad”.

“... la vida se nos está acabando en la búsqueda de nuestros hijos. ¿Por qué los buscamos? Porque los amamos, porque somos padres, porque cualquier padre del mundo lo haría. No somos extraordinarios, simplemente padres en búsqueda de un hijo que el maldito estado corrupto nos quitó“ Mario César González Contreras, padre de normalista desaparecido



Marcha en Ciudad de México a 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2026. ı Foto: Alejandro Galindo / La Razón

Reprochan impunidad de exfuncionarios

Por su parte, Emiliano Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete González, acusó que exfuncionarios presuntamente involucrados siguen libres y viven en otros países, como el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien no ha sido extraditado desde Israel.

Incluso, acusó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador “empalagaba de tanta pinche buena voluntad” para esclarecer el caso; sin embargo, reprochó que “le dio la espalda al pueblo [y] se entregó al Ejército”.

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