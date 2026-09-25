Informe sobre Caso Ayotzinapa se presentará el lunes, adelanta Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la Conferencia del Pueblo de este viernes.

Los avances obtenidos en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se darán a conocer en un informe el lunes 28 de septiembre, adelantó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Al término de la Conferencia del Pueblo, la presidenta destacó que en el informe, cuya presentación se contemplaba para esta semana, detallará posibles nuevas líneas de investigación en el caso.

Explicó que, entre estas, se encuentra una relacionada con los teléfonos celulares utilizados durante la madrugada del 26 de septiembre de 2014, noche en que se registró la desaparición de los normalistas en Iguala, Guerrero.

La presentación correrá a cargo del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, y el fiscal especializado para el caso, Mauricio Pasarán. En el informe se detallará la atención brindada a madres y padres de los jóvenes, el número de búsquedas realizadas, las recientes detenciones y sus fundamentos.

En tanto, la presidenta explicó que el aplazamiento del informe se decidió debido a que, dijo, había muchas actividades este viernes, además de que el sábado, aniversario 12 de los hechos en Iguala, habrá manifestaciones en el país.

“Lo movimos para el lunes, el informe de Ayotzinapa. Lo va a dar el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa. El viernes había demasiadas actividades, mañana es la marcha de los 12 años de Ayotzinapa y el lunes se va a dar toda la información”, aclaró Sheinbaum Pardo.

Además la presidenta aseguró que ella responderá cuestionamientos y dará detalles adicionales pertinentes durante la Conferencia del Pueblo del martes siguiente, el 29 de septiembre.

Claudia Sheinbaum evitó emitir juicios respecto a las manifestaciones previstas para este sábado en la Ciudad de México, Guerrero y otros puntos de la República. Sin embargo, exhortó a que las movilizaciones se realicen de manera pacífica.

“Nosotros tenemos nuestras investigaciones, no vamos a calificar o no las manifestaciones que haya en el país y particularmente sobre el caso Ayotzinapa. Siempre buscamos y hacemos el llamado siempre a que sea pacífico. En el caso de la investigación de Ayotzinapa ya el martes podemos comentar en la mañanera con más detalle después del informe que se dé el lunes”, explicó la presidenta.

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