Delegado de FGR en Guanajuato fue destituido por anomalías en operativo por supuesto huachicol, aclara SSPC

La Fiscalía General de la República (FGR) encontró anomalías en su delegación en Guanajuato derivadas del aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburo en San José Iturbide, hechos por los cuales fue destituido el delegado Juan Francisco Vera Ayala, informó esta mañana el Gobierno federal.

Durante su intervención en la Conferencia del Pueblo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se refirió al decomiso histórico de hidrocarburo del cual, hasta el momento, no se ha acreditado su procedencia o manejo ilícito .

Delegado de Guanajuato fue destituido tras anomalías; operativo se informó 2 semanas después

Sobre este caso, García Harfuch informó que la FGR detectó una anomalía por parte de su delegación en Guanajuato al darse a conocer el operativo en la planta de San José Iturbide dos semanas después de su ejecución, lo cual coincidió con la visita de la presidenta y parte del gabinete federal al estado.

Además, destacó Harfuch, el operativo fue dado a conocer dos semanas después aun cuando no se había verificado toda la información.

Por lo anterior, confirmó el titular de la SSPC, el delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, fue separado del cargo tras la identificación de estas anomalías.

“Fue destituido porque el equipo de la Fiscal General de la República encontró ciertas anomalías en este operativo, como lo que usted comenta, que fue dos semanas antes y se informa también dos semanas después sin haber verificado todo absolutamente”, explicó el secretario.

García Harfuch insistió en que este aseguramiento partió de una indagatoria iniciada por la delegación estatal de la FGR, así como de reportes de la policía estatal, y en el que no participó ningún agente de la instancia central.

Mencionó que los indicios que dieron pie al operativo fueron el seguimiento a pipas que transportaban combustible y que entraban y salían de la planta intervenida, sin que contaran con la documentación necesaria para su operación.

Además, subrayó que en el operativo participaron fuerzas de seguridad estatales y que incluso el primer alertamiento de lo ocurrido lo brindó el secretario de Seguridad estatal, Juan Mauro González.

Delegados de la FGR en las 32 entidades cuentan con autonomía, explica Sheinbaum

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que los delegados de la FGR en las 32 entidades federativas cuentan con la autonomía para solicitar órdenes de aprehensión a los jueces, así como solicitar cateos, sin que esto tenga que pasar por revisión de la Fiscalía central.

“Ellos realizan sus investigaciones, abren carpetas de investigación y pueden solicitar una orden de cateo o una orden de aprehensión. No necesariamente pasa por las instituciones centrales o las fiscalías centrales de la Fiscalía General de la República”, explicó.

Argumentó que el Gobierno federal conoció el caso un día antes de su visita a Guanajuato y por ello se supuso que todo estaba conforme a los protocolos, pero que, al conocerse el reclamo de Grupo Simsa sobre que su operación se encontraba en regla, fue que la FGR atrajo el caso y ahora sigue su curso a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

“El delegado de la Fiscalía en Guanajuato hace toda su investigación, su operativo y lo dan a conocer un día antes de que nosotros llegáramos a Guanajuato. Nosotros escuchamos lo que ocurre en el gabinete y por eso suponemos que todo está dentro de la ley, que todo es regular”, explicó la mandataria federal.

“Cuando sale el comunicado de la empresa, la fiscal general toma la decisión de atraer la investigación para revisar si sí es regular o no y mientras tanto separa del cargo al delegado de la Fiscalía General de la República”, concluyó.

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