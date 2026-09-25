Homicidios en Tabasco bajan 54% durante sexenio de Sheinbaum; van más de 6 mil detenidos

Durante los dos años transcurridos del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el número de homicidios dolosos registrados en el estado de Tabasco se ha reducido en un 54 por ciento, derivado de la estrategia de seguridad que también ha llevado a la captura de más de seis mil 500 personas.

En el marco de la visita de la mandataria a esta entidad, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso que el promedio diario de asesinatos que se registraba en noviembre de 2024 fue de 3.5, el indicador más elevado, cifra que bajó a 1.6 en agosto de este año.

Marcela Figueroa presentó cifras de reducción de homicidios en Tabasco. ı Foto: Captura de video

Asimismo, destacó que los delitos de alto impacto han mostrado una reducción de 18 por ciento entre 2024 y 2026.

Al detallar los delitos con mayor incidencia, resaltó que el robo de vehículo bajó 51 por ciento; el secuestro, 75 por ciento; feminicidio, 50 por ciento; lesiones dolosas, 14.1 por ciento, y el robo a transeúnte, 6.2 por ciento.

Cifras que muestran reducción de homicidio doloso en Tabasco. ı Foto: Captura de video

En cuanto a los resultados de las operaciones llevadas a cabo por las corporaciones de seguridad federales, en colaboración con las estatales, se consiguió que 6 mil 527 personas fueran detenidas por su participación en actos criminales.

Asimismo, se han asegurado 2 mil 53 armas y 12 mil 979 kilogramos de drogas.

García Harfuch destaca reforzamiento de seguridad y detenciones relevantes

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, recordó que en febrero de 2025 se ordenó el fortalecimiento de los planes de seguridad para la entidad, lo que se acompañó de un amplio despliegue de personal, el cual se reforzó en mayo de este año.

Cifras que muestran reducción de delitos de alto impacto en Tabasco. ı Foto: Captura de video

Entre las detenciones resaltó las vinculadas al robo de combustible y homicidios, así como de cabecillas responsables de quemas a tiendas, venta de drogas, disputas entre grupos antagónicos, secuestros, entre otros delitos.

Uno de los casos destacados es la captura de José Luis “N” y Miguel Ángel “N”, ambos exfuncionarios del municipio de Paraíso, a quienes se encontró vínculo con un grupo delictivo y se les responsabilizó de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como de la posesión ilícita de hidrocarburo y narcóticos.

Omar García Harfuch detalló las detenciones relevantes en el estado. ı Foto: Captura de video

“No se trata únicamente de aumentar la presencia de las autoridades, sino de identificar a quienes ordenan y ejecutan los homicidios, extorsiones, secuestros y otros delitos. La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido mantener una coordinación absoluta entre las instituciones y utilizar todas las capacidades del Estado para proteger a la población”, expresó García Harfuch en la Conferencia.

El secretario comentó que la reducción de los homicidios muestra que la estrategia ha dado resultados; sin embargo, señaló que “la instrucción es disminuir la violencia a su mínima expresión”.

En Tabasco, por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, reforzamos tareas de investigación y presencia operativa de @Defensamx1 @SEMAR_mx @GN_MEXICO_ @SSPCMexico . En agosto de 2026, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso disminuyó 54% respecto a noviembre de… pic.twitter.com/lZLPdDW7L9 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 25, 2026

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso que como parte de la estrategia de Atención a las Causas, para combatir la violencia en Tabasco, se han intercambiado 447 armas en las ferias de desarme realizadas en diez municipios.

De éstas, 231 eran armas cortas y otras 160 eran armas largas; también se han recibido 56 granadas, 49 mil 575 cartuchos y 2 mil 316 cargadores.

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