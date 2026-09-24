PAN abre ofensiva en Tabasco rumbo a 2027

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, colocó a Tabasco entre los estados donde buscará ampliar su presencia rumbo a las elecciones de 2027 y sostuvo que la inseguridad, el deterioro de los servicios de salud y la corrupción serán parte de los temas con los que intentará disputar el respaldo ciudadano.

Durante una conferencia de prensa en Villahermosa, el dirigente explicó que Acción Nacional recorre el país para preparar el próximo proceso electoral y reconoció que en la entidad enfrenta condiciones adversas. “Sabemos que aquí las cosas están cuesta arriba y que esto es un trabajo de resistencia, de avance, de invertir nuestro tiempo porque sabemos que es para una causa noble”, afirmó.

Sobre seguridad, Romero Herrera sostuvo que el número de homicidios en Tabasco se triplicaron en tan sólo dos años. También aseguró que el municipio de Cárdenas encabeza al país en el delito de feminicidios, aunque no precisó la fuente utilizada para esa comparación.

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Además, vinculó la situación de violencia con la extorsión a comercios y pequeños negocios. Según el dirigente, establecimientos de la entidad han cerrado después de enfrentar cobros ilegales.

En materia de salud, el líder albiazul cuestionó las condiciones de los hospitales públicos y el abasto de medicamentos. También contrastó el modelo nacional con el que tienen Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Chihuahua, entidades gobernadas por Acción Nacional, y que conservaron sus sistemas sanitarios no federalizados.

Respecto a la estrategia política, admitió errores de los gobiernos anteriores de su partido y afirmó que la organización busca presentarse como una alternativa frente a Morena. “No nos queremos vender como perfectos. Por supuesto que cuando tuvimos la oportunidad de gobernar este país tuvimos aciertos y errores”, señaló.

También llamó a reducir el distanciamiento ciudadano respecto de los partidos y sostuvo que los comicios de 2027 tendrán efectos directos sobre seguridad, servicios públicos y condiciones de vida.

Romero reconoció el trabajo de Kathia Bolio al frente del Comité Directivo Estatal del PAN en Tabasco y anunció que continuará los recorridos por la entidad.

El dirigente señaló que la gira de este miércoles incluiría Macuspana y anticipó que regresará al estado conforme avance la organización para los comicios del próximo año.