Harfuch revela apoyo tecnológico de EU en operación contra ‘El Mencho’

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló durante la IDEC 2026 que autoridades estadounidenses aportaron apoyo tecnológico en la operación contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, como parte de la cooperación bilateral contra organizaciones criminales. “Ahí hubo una ayuda importante de tecnología de Estados Unidos, que es lo que refleja el poder trabajar juntos con un mismo objetivo”, afirmó.

Durante la misma conversación con Terrance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), relató que recibió una llamada de García Harfuch poco después de conocer el resultado de la operación contra Oseguera Cervantes. “Media hora después recibí una llamada de Omar y me dijo que habían tenido éxito contra El Mencho”, señaló.

El funcionario estadounidense también recordó la muerte de integrantes de las fuerzas de seguridad mexicanas durante esa intervención y destacó el costo que enfrentan las corporaciones de ambos países en el combate al crimen organizado.

Cole definió el vínculo entre ambas instituciones como una alianza con comunicación permanente. “Es una asociación y trabajamos juntos. Omar y yo mantenemos comunicación constante. Los dos queremos lo mejor para nuestros países”, expresó.

El representante de la DEA también rechazó las versiones sobre una relación distante con el titular de Seguridad mexicano y aseguró que ambos mantienen contacto frecuente.

A partir de ese intercambio, García Harfuch sostuvo que la velocidad con la que circulan los datos entre ambos gobiernos resulta determinante para anticipar delitos y concretar detenciones. “De esta colaboración yo resaltaría, entre muchas otras cosas, que es una responsabilidad compartida que nos obliga a los dos a tener un intercambio de información mucho más veloz para ser más rápidos que las organizaciones criminales”, dijo.

García Harfuch planteó que la siguiente fase debe avanzar hacia expedientes de mayor alcance mediante el cruce de casos abiertos por fiscales de los dos países. “Si compartimos esa información de Estados Unidos a México con nuestros fiscales, la investigación sería el doble o el triple de grande”, afirmó. El secretario consideró que integrar los datos disponibles de cada lado de la frontera permitiría ampliar las pesquisas existentes.

La coordinación bilateral tuvo otro punto de impulso, según García Harfuch, con la Operación Frontera Norte, acordada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario estadounidense Donald Trump un mes después del inicio de la nueva administración en Washington. El Gobierno mexicano desplegó 11 mil elementos de la Guardia Nacional en la zona limítrofe, además de personal de la Marina, mientras las autoridades fortalecieron después el intercambio para ampliar indagatorias y detenciones.

El funcionario mexicano colocó entre los principales resultados la destrucción de infraestructura destinada a la producción de drogas sintéticas. “En México, el Ejército y la Marina han desmantelado y roto, en pocas palabras, han destruido 2 mil 775 laboratorios para elaborar metanfetaminas”, señaló. Añadió que esas acciones cortan flujos económicos hacia grupos delictivos y evitan la distribución de millones de dosis.

Por su parte, Cole sostuvo que la DEA buscará extender esa estrategia contra redes que operan fuera de Norteamérica. “Vamos a seguir atacando a los cárteles, ampliaremos nuestra capacidad y desarrollaremos estas relaciones personales y duraderas que son lo mejor para nuestros países de cara al futuro”, afirmó.

Te puede interesar:

- Inzunza opta por el fuero: lo descobijan Morena y futura candidata a Sinaloa

- Claudia reivindica soberanía en acto con Fuerzas Armadas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR