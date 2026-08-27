Claudia Sheinbaum: Se recuperaron 5 mdd de la red de empresas de García Luna y la familia Weinberg

El Gobierno de México recuperó más de 5 millones de dólares, alrededor de 84 millones 828 mil 377 pesos al tipo de cambio actual, del caso Weinberg, ligado a Genaro García Luna, reveló este jueves en Palacio Nacional la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó, durante su conferencia de prensa, que Omar Reyes Colmenares, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), asistirá a una conferencia de prensa para dar más detalles sobre cómo se logró esta recuperación.

“Se recuperaron más de 5 millones de dólares de la Weinberg, del caso García Luna, y mañana viene el titular de la UIF a explicar cómo fue que se recuperaron”, dijo Claudia Sheinbaum.

Esta cantidad representa una reparación mínima en comparación con el daño al erario mexicano que provocaron la familia Weinberg y García Luna, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, según la investigación de la UIF.

Los datos revelados en 2023 señalan que una “red de corrupción y lavado de dinero” desvió 745.9 millones de dólares. Los recursos fueron transferidos al extranjero mediante paraísos fiscales con el fin de dificultar el rastreo del dinero, reveló Pablo Gómez, entonces titular de la UIF.

Parte de los recursos fueron utilizados para adquirir bienes inmuebles, automóviles de lujo y otros activos en Estados Unidos, los cuales se presume que fueron recuperados por la administración de Claudia Sheinbaum.

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FGR