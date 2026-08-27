Cruz Pérez Cuéllar destaca cooperación binacional México-EU

En el marco de los trabajos del NADBank Summit, el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, destaco el avance de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, orientada al desarrollo sostenible, la infraestructura fronteriza y el crecimiento económico compartido.

Durante el encuentro, resaltó la presencia del embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, cuya participación reafirma el compromiso de mantener canales abiertos de diálogo e inversión estratégica en la región fronteriza.

“Qué gusto saludar a nuestro embajador de México en EE. UU., Roberto Lazzeri Montaño, durante el NADBank Summit.

“La cooperación binacional demuestra que, con coordinación y respeto a nuestra soberanía, podemos generar resultados para ambas naciones, como lo ha señalado e indicado nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, expresó Cruz Pérez Cuéllar en sus redes sociales.

Los compromisos abordados en la cumbre alinean los objetivos con la política exterior trazada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, priorizando la cooperación transfronteriza bajo un esquema de respeto mutuo a la soberanía de ambas naciones.

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FGR