Respaldo del PVEM a Cruz Pérez asoma una grieta en la 4T

El respaldo anticipado del PVEM al alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, como aspirante a la candidatura al gobierno de Chihuahua, comenzó a poner en riesgo la alianza con Morena y el Partido del Trabajo (PT), luego de que otra de las aspirantes, Andrea Chávez, recibió el respaldo petista.

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, aseguró que la dirigencia nacional del partido ya definió su respaldo a la legisladora morenista y cuestionó la decisión del Verde de impulsar a Pérez Cuéllar, al considerar que esa postura beneficia políticamente a la administración estatal encabezada por la gobernadora panista Maru Campos.

El Dato: El PVEM condicionó su alianza en Chihuahua con Morena y PT a que el candidato sea Cruz Pérez Cuéllar.

“El PT ha resuelto caminar con Andrea Chávez. Para nosotros es tiempo de mujeres y la senadora tiene mucha más cercanía con el PT, nos convence más y ya a nivel nacional resolvimos apoyar a la senadora Andrea Chávez”, afirmó.

Por su parte Lilia Aguilar, diputada federal del PT, reconoció que el PVEM tiene derecho a manifestar sus preferencias, aunque advirtió que no forma parte de los acuerdos de la coalición imponer respaldos anticipados a un aspirante.

“Ni siquiera es una condición de enfrentamiento que haya en la mesa nacional de candidaturas de la coalición, pero lo tomamos como lo que es: una señal de preferencia hacia un candidato”, señaló.

No obstante, hizo un llamado a evitar divisiones internas al considerar que éstas podrían favorecer al PAN en la entidad.

Por su parte, Chávez Treviño afirmó que su proyecto político rumbo a la definición de la candidatura al gobierno estatal permanece dentro de Morena: “Le deseo mucha suerte a Cruz con el Partido Verde. Yo voy con Morena”.

En ese sentido, expresó respeto por las decisiones de las demás fuerzas políticas respecto a los perfiles que decidan respaldar, y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido de distintos liderazgos de Morena y el PT, que reflejan la fortaleza y la unidad del movimiento de la 4T de cara al proceso interno para definir a quien competirá por la gubernatura de Chihuahua en las elecciones de 2027.

Previamente, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, consideró que el respaldo anticipado del PVEM a Cruz Pérez altera el proceso interno de selección de la coalición y llamó a respetar los tiempos para evitar divisiones.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reconoció que el pronunciamiento adelanta escenarios políticos en una entidad donde Morena, PT y PVEM aún desarrollan su proceso para definir a quien coordinará los trabajos de la Cuarta Transformación.

“Este adelanto sí prefigura y mueve piezas políticas, que son desafortunadas para mí. El Verde debió esperar, el Verde debe esperar, pero en todo caso, es una decisión de ellos”, expresó.

En entrevista con medios, aclaró que no intervendrá en las decisiones internas del partido aliado, y reiteró el respeto que mantiene hacia la dirigencia de ese instituto político. No obstante, insistió en que el posicionamiento anticipado “evidentemente sí mueve el tablero político en Chihuahua”.

Monreal Ávila aprovechó para expresar reconocimiento tanto al alcalde de Ciudad Juárez como a la senadora Andrea Chávez Treviño, quienes figuran entre los principales perfiles de Morena rumbo a la elección de 2027.

Sobre Cruz Pérez Cuéllar recordó que compartieron escaño en el Senado y lo describió como “una persona intachable, incorruptible y un funcionario eficaz”.