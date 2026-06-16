‘El Mencho’ financió a Los Chapitos y reforzó su operación criminal, revela Omar García Harfuch

Omar García Harfuch reveló detalles sobre la alianza entre el CJNG y una facción de Los Chapitos.

El abatido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, llegó a establecer una alianza con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, a quienes financió y otorgó otro tipo de apoyos para su operación delincuencial, reveló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El funcionario especificó que ‘El Mencho’ fue el vínculo directo con dicha facción criminal, una relación que, aseguró, dejó de existir una vez que el narcotraficante fue abatido hace cuatro meses.

Omar García Harfuch, durante la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

“El vínculo más fuerte que teníamos detectado —digo teníamos en tiempo pasado porque la persona ya perdió la vida—, era de este sujeto con una facción de Los Chapitos”, aseguró.

Durante las investigaciones sobre esta relación delincuencial, las autoridades encontraron que el líder del CJNG no sólo proporcionaba recursos económicos al grupo, sino que además les otorgaba “refuerzos” de personal para operar en el sur del territorio sinaloense.

Estructura de "Los Chapitos", formulada por autoridades estadounidenses. ı Foto: Redes sociales

“En algún momento hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal por el sur de Sinaloa, nada más”, explicó García Harfuch.

La vinculación entre ambos grupos criminales generó una alerta para el Gabinete de Seguridad, debido al impacto que podría tener una alianza entre organizaciones delictivas.

"El Mencho" fue abatido en un operativo federal, el 22 de febrero. ı Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro y Especial)

“Siempre que hay un reforzamiento o algún tipo de alianza criminal, genera una alerta que hay que atender”, comentó el secretario.

Respecto a la corona fúnebre que recibió la diputada sinaloense Paola Gárate, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, comentó que hasta ahora la legisladora no ha presentado una denuncia formal, pese a que se le ha ofrecido apoyo para ello.

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