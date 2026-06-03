Golpe a Los Chapitos: detienen a jefe regional

Fuerzas federales y estatales detuvieron en Sinaloa a Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias El Gabito o El 80, jefe regional de Los Menores, célula vinculada a Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa. Autoridades también lo relacionan con el homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de la minera canadiense Vizsla Silver.

La captura coloca bajo custodia a uno de los nombres ligados al círculo más íntimo de Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Autoridades federales lo identifican como generador de violencia en el sur del estado y compadre del hijo mayor de Joaquín El Chapo Guzmán.

El Dato: LOS MINEROS de Concordia fueron sustraídos por un comando en un fraccionamiento el 23 de enero.

El registro público de detención ubicó la captura de Martínez Larios la noche del lunes pasado en Mazatlán, mientras el comunicado del Gabinete de Seguridad refirió una acción coordinada en El Rosario. Tras la intervención, las instituciones reportaron el decomiso de armas, municiones, droga, dinero y un vehículo.

De acuerdo con autoridades federales, Martínez Larios enfrenta investigaciones por secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud. El señalamiento de mayor peso lo relaciona con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de una empresa minera en el municipio de la Concordia, que ocurrió en enero de este año.

El caso de la minera abrió una línea de atención sobre la estructura de Los Chapitos en el sur de Sinaloa. Reportes colocan a El Gabito como líder de Los Menores, célula delictiva con influencia en los municipios de Rosario, Concordia, Mazatlán, Escuinapa, San Ignacio y Cosalá, donde autoridades han atribuido la violencia en la región a las células de esa facción.

Autoridades también identifican a otro mando dentro de esa estructura. Se trata de Óscar Luciano Martínez Larios, alias El Casco o El 81, hermano de El Gabito y señalado como presunto jefe de plaza en Rosario y Concordia.

En la acusación presentada en Nueva York, EU, contra la cúpula de Los Chapitos colocó a Medina González en el mismo rango de importancia que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) sostuvo que esa estructura habría utilizado sicarios para proteger operaciones de fentanilo mediante secuestros, torturas y asesinatos.

Tras la muerte de Óscar Noé Medina González, alias El Panu, reportes federales ubicaron a los hermanos Martínez Larios como herederos del aparato armado de Los Menores, encargados del círculo más cerrado de Los Chapitos.

El Dato: LOS MINEROS de Concordia fueron sustraídos por un comando en un fraccionamiento el 23 de enero.

Autoridades de EU identifican a El Panu, como operador de alto rango de esa misma facción. El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) ofrecía hasta cuatro millones de dólares por datos que permitieran su captura o condena por cargos relacionados con fentanilo, armas y lavado de dinero.

Identificado durante años como mando de confianza de la facción de Los Guzmán, El Panu murió el 21 de diciembre del año pasado durante un ataque armado en un restaurante de la colonia Juárez, en la Ciudad de México. Tras ese episodio, reportes colocaron a El Gabito y a El Casco entre los nombres con peso dentro del aparato armado de Los Chapitos.

Con la captura de Martínez Larios, las autoridades suman otra baja contra esa organización en 2026. El 23 de mayo, la Marina detuvo a 13 presuntos integrantes de Los Chapitos en El Rosario, tras una agresión en la autopista Tepic-Mazatlán.

Pocos días después, el 26 de mayo de este año, fuerzas federales detuvieron en Nogales, Sonora, a Isaí Martínez Cepeda, alias El Chinacate, identificado como sobrino de Joaquín Guzmán Loera y coordinador logístico de la facción. Esa captura y la de El Gabito amplían la presión contra mandos regionales ligados al grupo de los hijos de El Chapo Guzmán.

Estructura delictiva

Controla un corredor que conecta la costa sur con la Sierra Madre Occidental.