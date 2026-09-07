Agosto de 2026 es el mes con menos homicidios desde hace 29 años, destaca Clara Brugada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó los avances mensuales en materia de pacificación desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Agosto de 2026 es el mes con menos homicidios desde hace 20 años y el mes con menor nivel de homicidios desde que existen registros en la Ciudad de México, hace 29 años, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al presentar el informe mensual de seguridad.

“El mes de agosto fue el mes con menos homicidios en 20 años y el mes de agosto de 2026 fue el mes con menos homicidios en toda la serie histórica en 29 años. Agosto marcó un récord histórico en la reducción de homicidios en la Ciudad de México”, aseveró.

En conferencia de prensa, realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina informó que del periodo de enero a agosto del 2026 hubo una disminución de delitos de alto impacto del 63 por ciento comparado con 2019 y solo en un año la reducción fue de 8 por ciento, por lo que reconoció el esfuerzo de las áreas de los tres niveles de gobierno que integran el Gabinete de Seguridad.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, confirmó un incremento sustancial en las sentencias condenatorias. ı Foto: Especial.

Acompañada por integrantes de su gabinete de gobierno e integrantes del gabinete de seguridad, Clara Brugada precisó que en el mes de agosto el robo de vehículos con y sin violencia ha caído 62 por ciento desde 2019, y solo en un año la disminución ha sido de 20 por ciento; en el caso de robo con violencia, en 12 meses, ha disminuido 40 por ciento.

Indicó que a la fecha se han superado los 12 mil detenidos por delitos de alto impacto desde que inició su gobierno, y se ha detenido a 411 personas por el delito de extorsión, al destacar que en la primera semana de septiembre empezó a disminuir este delito.

“En 2019 ocurrían 138 delitos de alto impacto en promedio al día, y este año son 50, este es un dato importante para la pacificación en la Ciudad de México. Hoy no se cometen dos de cada tres delitos de alto impacto que ocurrían en 2019”, subrayó.

La jefa de Gobierno, resaltó que los resultados positivos de la estrategia de seguridad dependen de ocho ejes fundamentales: Atención a las causas; coordinación interinstitucional; más inteligencia, más tecnología e investigación; mejor policía; construcción de territorios de paz; policía de proximidad; evaluación territorial permanente y la construcción de una seguridad feminista.

“Los resultados —dijo— están a la vista de todas y todos. Todos estos resultados son verificables y transparentes, todos ustedes han podido revisar lo que decimos aquí y verificar que efectivamente lo que estamos informando es objetivo y cierto”.

Al afirmar que el objetivo de la estrategia de seguridad de la ciudad es garantizar el derecho a vivir seguros, sin miedo y en libertad, adelantó que en esta semana presentará un nuevo modelo de proximidad, que garantizará un acercamiento entre policías y ciudadanos en cada calle de la ciudad.

Los operativos coordinados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) permitieron la captura de integrantes de La Unión Tepito y la Anti Unión. ı Foto: Especial.

En su intervención, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, reportó que del 5 de octubre del 2024 al 31 de agosto de este año han sido detenidas 12 mil 008 personas por su presunta vinculación con delitos de alto impacto; junto al aseguramiento de mil 814 kilogramos de marihuana, 230 kilogramos de cocaína y 93 kilogramos de metanfetaminas; así como el decomiso de 3 mil 225 armas de fuego, 274 cargadores, 11 mil 220 cartuchos, cerca de 404 mil pesos en efectivo, 7 mil 061 vehículos y 612 semicompletos, mil 256 motocicletas y casi 19 mil toneladas de autopartes.

Destacó que las labores de inteligencia e investigación han permitido la desarticulación de 46 células criminales, derivado de la captura de mil 438 presuntos delincuentes identificados como integrantes de dichos grupos, entre ellos, durante este mes de agosto, 50 integrantes de la Unión y la Anti Unión.

Tan sólo en el mes de agosto, dijo, los operativos estratégicos y reforzamiento de la presencia policial para el combate a los grupos delictivos y los delitos de alto impacto en la zona centro de la ciudad permitió la captura de 50 integrantes de La Unión Tepito y de la Anti Unión, y con ello el debilitamiento de la estructura operativa logística y financiera de estos grupos.

Como parte de los resultados de la coordinación interinstitucional con la Fiscalía capitalina, refirió que se cumplimentaron 423 órdenes de aprehensión y reaprehensión, esfuerzo que permitió la detención de 83 objetivos prioritarios generadores de violencia.

En cuanto a extorsión, indicó que de octubre de 2024 a la fecha han sido detenidas 411 personas por este delito y por tentativa; y destacó 19 de ellas fueron detenidas durante el mes de agosto en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, informó que de enero a agosto de 2026 aumentaron las detenciones y judicializaciones. Destacó incrementos de 41.7 por ciento en extorsión, 19.8 por ciento en homicidio, 56.4 por ciento en robo a casa habitación, 49.3 por ciento en robo de vehículo y 17.3 por ciento en violación.

Señaló que en agosto se registraron 43 homicidios, la cifra mensual más baja de los últimos 20 años. Al mismo tiempo, 69 personas fueron vinculadas a proceso por homicidio y feminicidio. Entre enero y agosto se cumplimentaron 502 órdenes de aprehensión por homicidio, 109 por extorsión y 246 por robo de vehículo. En comparación con 2024, representan aumentos de 25.2, 153 y 116 por ciento, respectivamente; frente a 2019, los incrementos son de 190, 173 y 382 por ciento respectivamente.

Alcalde Luján detalló que durante agosto se obtuvieron 384 sentencias, de las cuales 353, equivalentes al 92 por ciento, fueron condenatorias. Entre ellas destacan tres sentencias de 50 años por secuestro, dos de 45 años por feminicidio y una de 70 años por homicidio.

El titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, informó que las llamadas recibidas al 911 disminuyeron 4.7 por ciento en agosto de 2026 respecto al mismo mes de 2025, al pasar de 123 mil 295 a 117 mil 512.

Respecto a las llamadas sin procedencia también registraron una disminución de 4.9 por ciento, al pasar de un promedio diario de 9 mil 373 en 2025 a 8 mil 914 en 2026; las llamadas efectivas pasaron de 4 mil 14 en 2025 a 3 mil 706 en 2026, una reducción de 7.7 por ciento.

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JVR