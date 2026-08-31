Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en Benito Juárez el 15 de septiembre para el Grito?

El alcalde Luis Mendoza alista una celebración imperdible con acceso totalmente gratuito para estas Fiestas Patrias 2026.

Aleks Syntek encabezará el concierto gratuito por las celebraciones del Grito de Independencia de este 15 de septiembre de 2026 en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, con motivo de las Fiestas Patrias 2026.

De acuerdo con el programa oficial anunciado por el alcalde Luis Mendoza a través de un video en sus redes sociales, el reconocido cantautor y productor mexicano se presentará en la Explanada de la alcaldía Benito Juárez a partir de las 18:00 horas para conmemorar el 216.º Aniversario de la Independencia de México.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en la Explanada de la alcaldía Benito Juárez

El plato fuerte de la celebración de las Fiestas Patrias 2026 en la demarcación será la presentación en vivo de Aleks Syntek, quien repasará sus más grandes éxitos en un espectáculo gratuito al aire libre.

También estará presente Diego Schoening.

Según lo comunicado por el alcalde Luis Mendoza, la festividad busca convocar a vecinos y visitantes en una jornada de integración comunitaria con música, baile y tradiciones mexicanas.

Por el momento, Aleks Syntek es el artista principal oficializado por el gobierno de la alcaldía. De confirmarse la participación de mariachis, ballets folclóricos o agrupaciones teloneras adicionales, esta cobertura se actualizará a la brevedad.

🇲🇽 ¡En Benito Juárez vamos a celebrar a México como se debe! 🇲🇽🎉



Este 15 de septiembre los espero en la explanada de la @BJAlcaldia para dar juntos el Grito de Independencia.



Tendremos una gran noche para disfrutar en familia, cantar, bailar y celebrar nuestras tradiciones.… pic.twitter.com/VU5UwF0qJr — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) August 31, 2026

Horarios y programa de actividades para el Grito

El inicio de las actividades en la Explanada de la alcaldía está programado para las 18:00 horas del 15 de septiembre de 2026, con motivo de las Fiestas Patrias 2026.

18:00 horas: Apertura de la verbena popular, venta de antojitos tradicionales y presentaciones culturales previas.

23:00 horas (aprox.): Ceremonia cívica tradicional del Grito de Independencia encabezada por el alcalde Luis Mendoza desde el balcón de la alcaldía, seguida de la entonación del Himno Nacional y el espectáculo de pirotecnia.

Posterior al protocolo cívico: Presentación estelar en vivo de Aleks Syntek en el escenario principal de la explanada.

El pop y la nostalgia noventera resonarán en la Explanada de la alcaldía para celebrar el 216.º Aniversario de la Independencia. ı Foto: Especial.

Recomendaciones y accesos para asistir a la Explanada de la alcaldía Benito Juárez

Para acudir al recinto de la alcaldía con agilidad y seguridad, toma en cuenta la siguiente información práctica:

Ubicación y transporte público

Sede: Explanada de la alcaldía Benito Juárez (Av. División del Norte y Uxmal, Col. Narvarte Poniente).

Transporte masivo recomendado: La opción más eficiente es llegar mediante la Línea 3 del Metro (Estación Parque de los Venados) o por la Línea 3 del Metrobús (Estación División del Norte o Uxmal), ubicadas a unos pasos de la explanada.

Cierres viales: Se contemplan cortes a la circulación sobre Av. División del Norte, Municipio Libre y Uxmal en las inmediaciones del edificio de la alcaldía.

Aleks Syntek engalanará la gran noche patria en el corazón de la alcaldía Benito Juárez. ı Foto: Especial.

Filtros de seguridad y objetos prohibidos

Los módulos de revisión instalados en los accesos peatonales restringirán el ingreso de:

Paraguas o sombrillas con punta metálica

Cinturones con hebillas grandes o metálicas

Bebidas alcohólicas externas y recipientes de vidrio

Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento del Grito de Independencia en Benito Juárez es gratis?

Sí, tanto el acceso a la Explanada de la alcaldía como la presentación de Aleks Syntek y las actividades patrias son 100% gratuitos programadas para estas Fiestas Patrias 2026.

¿A qué hora cierran los accesos peatonales a la explanada?

Los accesos permanecen abiertos durante la jornada, pero el ingreso se regulará por personal de Protección Civil en cuanto la plaza alcance su capacidad máxima. Se recomienda llegar antes de las 19:00 horas para asegurar un buen lugar.

¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias en Benito Juárez?

La restricción en la venta de bebidas alcohólicas (Ley Seca) se oficializa mediante la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se sugiere revisar los boletines de la alcaldía Benito Juárez previos al 15 de septiembre para conocer las fechas y horarios de aplicación.

Benito Juárez prepara una verbena popular llena de música, tradición y ambiente 100% familiar. ı Foto: Especial.

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JVR