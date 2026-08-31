Brugada anuncia entrega de Segundo Informe, con 55% más inversión pública y balance del Maratón

Clara Brugada encabeza conferencia previa a la entrega oficial de su Segundo Informe de Gobierno.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la conferencia de prensa para anunciar la entrega del segundo informe de gobierno al Congreso de la Ciudad de México, destacando asimismo el saldo del Maratón de la Ciudad de México.

De conformidad con el artículo 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la mandataria informó que este 1 de septiembre se entregará en tiempo y forma el documento organizado en un resumen ejecutivo, informe general, anexo estadístico y reporte de alcaldías. Brugada Molina enfatizó el rigor de la gestión señalando:

Autoridades capitalinas reportan una inversión pública 55 % superior respecto al ejercicio fiscal de 2024. ı Foto: Gobierno CDMX

“Cuando se gobierna con honestidad, los recursos alcanzan, cuando se gobierna desde abajo, las inversiones llegan hasta donde más se necesitan y cuando se gobierna con amor al pueblo cada peso público se destina a transformar la vida de millones de personas.”

Durante el desglose del informe que resume las acciones de los años 2025 y 2026, la titular del Ejecutivo local detalló una inversión pública superior en 55 por ciento respecto a 2024, consolidando 3 mil 600 obras en el espacio público, 13 mil viviendas nuevas (6 mil concluidas y 7 mil en construcción) y 40 mil acciones de mejoramiento de vivienda.

La administración local destaca la consolidación de 3 mil 600 obras públicas en el Segundo Informe. ı Foto: Gobierno CDMX

Asimismo, se reportaron 450 kilómetros de repavimentación con 4 mil millones de pesos, 200 caminos de mujeres libres y seguras con más de 200 mil luminarias nuevas, 643 obras de agua y drenaje con 7 mil millones de pesos y el avance de 140 kilómetros de electromovilidad con más de 21 mil millones de pesos.

Al respecto, la Jefa de Gobierno aseveró: “Son 3600 obras muy diversas... pero todas nacen de una misma forma de gobernar, cero lujos, privilegios y corrupción, cero lujos, privilegios y corrupción nos permiten abrir la puerta de la inversión pública y de derechos.”

El documento del Segundo Informe de Gobierno se integra por cuatro libros principales y siete ejes estratégicos. ı Foto: Gobierno CDMX

En segundo plano, la mandataria abordó el balance del Maratón de la Ciudad de México celebrado este fin de semana, resaltando que la justa deportiva con etiqueta oro contó con la participación de casi 30 mil corredores provenientes de 30 países.

Al respecto, Brugada Molina destacó el entusiasmo y la solidaridad de la ciudadanía expresando: “Cada uno corrió su propio maratón, pero entre todas y todos hicieron correr a una ciudad entera”.

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