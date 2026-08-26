En la Miguel Hidalgo Brugada abre octava Utopía en este año

LA JEFA de Gobierno, ayer, con la titular de Sedatu y el alcalde Mauricio Tabe, (der.)

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la apertura de la Utopía México-Tenochtitlan, en la zona del Metro Colegio Militar, alcaldía Miguel Hidalgo. Es el octavo espacio entregado este año y se suma como uno que concentra servicios gratuitos de salud, cuidados, cultura, deporte y actividades dirigidas principalmente a las juventudes.

Luego de un recorrido por este nuevo sitio, la mandataria capitalina destacó que su administración invirtió 52 millones de pesos para la recuperación de casi cuatro mil metros cuadrados de construcción sobre un predio de más de mil 300 metros cuadrados.

“Esta Utopía es principalmente para las juventudes. Es para toda la comunidad, pero dedicada a las juventudes. Sin olvidar de dónde venimos. Por eso decidimos nombrar a esta Utopía, México-Tenochtitlan”, mencionó.

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El Tip: El objetivo del Gobierno de la Ciudad de México es que al finalizar el sexenio cada familia tenga a 15 minutos de su vivienda una Utopía con servicios gratuitos.

De acuerdo con el gobierno capitalino, sus instalaciones beneficiarán a más de 132 mil habitantes de colonias como Un Hogar para Nosotros, Santo Tomás, Agricultura, Anáhuac II Sección, Plutarco Elías Calles, Nextitla y todas las Pensil.

El espacio cuenta con consultorios de medicina general y odontología, mastografía, laboratorio clínico, servicios de salud mental, terapia física y de lenguaje, así como rehabilitación especializada.

Asimismo, las autoridades destacaron la incorporación del Sistema Público de Cuidados con asesoría jurídica, atención psicológica, gerontogeriatría, cuidados personales y una Casa de Día para personas mayores.

52 millones de pesos fue la inversión en este sitio lúdico

Para las juventudes se habilitaron espacios destinados a la tecnología, creatividad y convivencia, entre ellos un cuarto gamer, simuladores de e-sports, aula de baile digital, laboratorio de robótica, espacios para cómic y manga, networking, un taller textil y de trueque de prendas y una sala inmersiva juvenil.

“Queremos que las juventudes pasen de consumir la tecnología a crear con ella, que no sólo se juegue en un videojuego, sino que se aprenda a diseñar el videojuego”, expresó Brugada Molina.

En el área cultural se habilitaron un Aula Beat, sala de grabación, aula de teoría musical y talleres de expresión corporal. Además, la azotea cuenta con una plaza de usos múltiples de más de 140 metros cuadrados y un huerto urbano.

La Utopía también ofrece servicios relacionados con alimentación y abasto, como un comedor popular, una Tienda de la Tierra y actividades del programa Campo a la Ciudad.

Clara Brugada en el simulador de Fórmula 1, ayer, en la nueva Utopía. ı Foto: Especial

Durante la inauguración, Brugada Molina, señaló que estos espacios buscan acercar servicios gratuitos a la población y reducir las desigualdades territoriales.

Además, adelantó que la siguiente Utopía será inaugurada en Milpa Alta y reiteró la meta de construir 100 espacios de este tipo en la Ciudad de México.

Por su parte, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, destacó que la Utopía y su Sistema Público de Cuidados contribuyen a reducir la carga de trabajo que históricamente recae en las mujeres. También reconoció los beneficios de esta obra para los vecinos.

“Cuando hay cosas positivas para la gente, uno tiene que reconocerlo. Es mezquino y miserable, que cuando se da resultados con obras, como la Utopía México-Tenochtitlan, uno descalifique. Como también es cobarde quedarse callado, cuando se cometen injusticias.

“Creo que aquí el valor que tiene esta Utopía, y lo digo con honestidad, que ésa es la reflexión, es que genera un valor para la comunidad”, dijo.