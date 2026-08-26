Suman 156 acuerdos tras explosión de pipa

En diciembre pasado, la fiscalía local estimó que la empresa gasera pagaría 266 millones de pesos a familias de personas fallecidas en el accidente.

A 16 días de que se cumpla un año de la explosión de la pipa de gas en La Concordia, Iztapalapa, la fiscala general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, indicó que suman 156 acuerdos reparatorios de víctimas fallecidas y heridas, y faltan dos.

En conferencia, la funcionaria capitalina mencionó que, al momento, la familia de Jazlyn, nieta de Alicia Matías, quien la rescató el 10 de septiembre del año pasado cuando ocurrió el accidente, aún analiza el tema del acuerdo. El otro caso es el de daños a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

“Ha pedido la familia (de la niña) mantener más información sobre los costos de la atención médica posterior, antes de celebrar un acuerdo que, entre otras cosas, contempla la reparación del daño. Es ése el motivo por el cual no se ha celebrado el acuerdo reparatorio: quieren garantizar tener todos los dictámenes correspondientes y tener un monto claro”, dijo.

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Hace casi un año, el conductor de una pipa de gas LP de la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V., filial de Grupo Tomza, perdió el control en la curva de La Concordia y volcó. Esto causó una explosión que dejó un total de 32 personas fallecidas.

De acuerdo con Alcalde Luján, los 156 acuerdos reparatorios que se han alcanzado hasta el momento con la empresa suman 471 millones 192 mil pesos, lo cual calificó como un “monto histórico” en su tipo.

Si los dos casos restantes llegan a un convenio con la firma gasera, terminará la investigación del caso.