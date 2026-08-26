Chocan feministas y los ambulantes por lugares en la Alameda Central

Integrantes de colectivas feministas, quienes mantienen puntos de venta en la Alameda Central, acusaron que varios de los comerciantes retirados el pasado 15 de agosto, pagaban derecho de piso al crimen organizado. Esta situación, dijeron, aumentó la presencia de ambulantes en el espacio, pero los señalados lo rechazaron.

Ana, nombre ficticio para resguardar su identidad, comentó a La Razón que este tema de inseguridad fue uno de varios detonantes que agravó la presencia del comercio informal en el sitio histórico, en donde el número de trabajadores ha disminuido, pues pasó de más de 400 antes de 2025 a 200 hasta hace unas semanas y a cerca de 30 hasta ayer.

“Sabemos que, o sea ellos tienen que pagar un piso político y al crimen organizado. Son 100 a 150 pesos, dependiendo del día, de los metros.

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El Dato: Capitalinos han respaldado el retiro de ambulantes que ha hecho el Gobierno de la Ciudad de México para liberar los pasillos de la Alameda Central para el libre tránsito.

“O sea, eso varía mucho de lo que vendes y, obviamente, también van cambiando las formas. Si tú no lo puedes pagar, entra alguien que sí te pueda dar esos 150”, reveló la vendedora.

Esta situación también fue confirmada por Irma, a quien también se le llamará por otro nombre, quien es integrante de una de las seis colectivas que aún mantienen su actividad en la Alameda Central. Mencionó que los conflictos que feministas y otros puestos mantienen desde 2023, tienen su origen en esta clase de cuotas.

80 mil ambulantes habían en la capital hasta 2025

Las versiones concuerdan con lo informado desde 2024 por este diario con el inicio de los operativos del Gobierno de la Ciudad de México para recuperar este lugar. Desde entonces, comerciantes denunciaron que algunos debían pagar a criminales para trabajar.

“Nos tiran mucho. Creo que sabemos el conflicto que ellos tienen: nosotros no pagamos piso (ni al Gobierno ni al crimen organizado). Ésa es la inconformidad que tienen.

ALGUNOS VISITANTES se detienen para comprar algo, ayer ı Foto: Jonathan Castro|La Razón

“Además, nosotras no somos ni una cuarta parte de lo que juntan ellos. Somos seis colectivas y sólo una tiene 12 integrantes. Las demás no tienen ni cuatro o cinco gentes”, expuso la minorista.

En este aspecto, Ana aseveró que cada espacio utilizado por comerciantes en la Alameda Central genera entre siete mil y ocho mil pesos netos por semana, una cifra muy superior a los tres mil 200 pesos promedio que feministas logran recaudar en la misma cantidad de tiempo.

“También lo que venden ellos, la mayoría es un rango un poco mayor al mío, porque yo traigo paliacates y no es caro, pero tampoco barato. O sea, el rango de precios de aquí es de 50 pesos. Lo más caro que tengo son las frazadas de 100 pesos. Ellos casi todos lo que traen es comida y cambia mucho (el ingreso)”, argumentó la feminista.

200 comerciantes estaban en el lugar hace unos días

Con base en lo dicho por las feministas, si en la Alameda Central estuvieran al menos 200 vendedores, como antes, tendrían una ganancia total de un millón 400 mil pesos semanales. De ese total, 340 mil corresponderían en pagar extorsiones a grupos criminales.

En lo que a la inversión refiere, Yusell e Itzel confirmaron que cada comerciante de la Alameda puede pagar hasta 900 pesos semanales a criminales y políticos para obtener estas utilidades, ya que sólo se les permite trabajar seis días a la semana, con descansos obligatorios en martes.

Lo anterior implica que el rendimiento obtenido en espacios de esta naturaleza llega a ser 677 por ciento más grande que la inversión inicial realizada, lo cual no contempla dividendos obtenidos durante movilizaciones, días festivos o eventos especiales, como la transmisión de partidos correspondientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

LA RESPUESTA. La lideresa del Movimiento por los Derechos Constitucionales del Comerciante Popular y del No Asalariado, Esperanza Alcántara, explicó que los supuestos pagos o vínculos con criminales son falsos y no tienen sustento.

De acuerdo con la mujer, comerciantes feministas han aprovechado el conflicto con gremios de vendedores para apropiarse de los espacios en la zona, sin respetar las reglas de operación establecidas por la Secretaría de Gobierno local.

“Hoy ellas (colectivas feministas) tienen más derechos que las organizaciones históricas de la Alameda Central. Soy parte de una organización histórica de la Alameda Central y por eso tengo el contexto y el pulso para hablarte de la Alameda, y sin embargo, en este momento no tengo ni un comerciante ahí. Desde que se cerró la Alameda por orden de Marcelo Ebrard Casaubón, yo he estado en espera de una reubicación de una plaza y seguimos aquí”, dijo la lideresa.

“En la Alameda se descansa el martes, ellas no descansan, ese día lo trabajan. A nosotros no se nos da permiso de estar a cualquier hora y ellas están a la hora que se les da la gana. No tenemos nada en contra de ellas. Estamos aclarando que no se puede ser permisivo con unos sí y con otros no”, aclaró Esperanza Alcántara.

Con corte a diciembre de 2025, el Sistema de Comercio en Vía Pública de la alcaldía Cuauhtémoc contabilizaba poco más de 13 mil 500 comerciantes regularizados; no obstante, también hay una cifra de vendedores que no están registrados ante autoridades locales.

Por este motivo, explicaron colectivas a este periódico, el fenómeno del ambulantaje y sus nexos con el crimen organizado puede ser aún más grande, sobre todo ante la falta de un censo que dé certidumbre sobre semejante escenario.

“La Alameda es bendecida por todo lo que da, por eso ve que se pasa a cobrar. Nosotras no pagamos nada, pero ellos que tienen que dar algo, te fijas quiénes son los que vienen porque no son Gobierno. Pasan, piden y así le han hecho, que no se ha generado así un problema que digas es fuerte, fuera de que entre nosotros peleamos por seguir trabajando el espacio”, concluyó Ana.