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Hoy No Circula miércoles 26 de agosto 2026 aplica para estos autos en CDMX y Edomex

No olvides revisar las restricciones del Hoy No Circula para este miércoles en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México

Te compartimos cómo aplica el Hoy No Circula este miércoles 26 de agosto de 2026.
Te compartimos cómo aplica el Hoy No Circula este miércoles 26 de agosto de 2026. Foto: Cuartoscuro / La Razón
Por:
César Huerta

El Hoy No Circula aplica este miércoles 26 de agosto de 2026 para vehículos con engomado ROJO, terminación de placa 3 y 4, y holograma 1 o 2 en la Ciudad de México y en el Estado de México, desde las 05:00 a las 22:00 horas.

Este cuarto miércoles del agosto tampoco tienen permitido circular vehículos con placas foráneas, es decir, registrados fuera de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México.

Así aplica el Hoy No Circula este miércoles 26 de agosto de 2026.
Así aplica el Hoy No Circula este miércoles 26 de agosto de 2026. ı Foto: X, @SSC_CDMX

¿Qué autos sí circulan este miércoles 26 de agosto de 2026?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, están exentos de las restricciones:

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  • Vehículos con holograma 0 y 00
  • Vehículos eléctricos e híbridos
  • Motocicletas
  • Taxis
  • Transporte público
  • Transporte de carga
  • Vehículos del sector salud

No obstante, en caso Contingencia Ambiental, las restricciones del Hoy No Circula pueden ampliarse temporalmente y limitar la circulación de más vehículos.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

Para evitar la activación de una contingencia ambiental, el programa Hoy No Circula también aplica en 18 de los 125 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM):

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

Desde el 1 de enero de 2026, el Hoy No Circula también aplica en otros 22 municipios de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco:

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

  • Almoloya de Juárez
  • Calimaya
  • Chapultepec
  • Lerma
  • Metepec
  • Mexicaltzingo
  • Ocoyoacac
  • Otzolotepec
  • San Antonio la Isla
  • San Mateo Atenco
  • Rayón
  • Temoaya
  • Tenango del Valle
  • Toluca
  • Xonacatlán
  • Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

  • Almoloya del Río
  • Atizapán
  • Capulhuac
  • Texcalyacac
  • Tianguistenco
  • Xalatlaco

No obstante, de acuerdo con el gobierno del Estado de México, en caso de que se active una Contingencia Ambiental, las restricciones a la circulación en los municipios enlistados se aplicarán conforme a las normativas vigentes en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, que son distintas a las de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y la retención del vehículo.

De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por no respetar el Hoy No Circula es de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, lo que equivale a una sanción de hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos podrán ser traslados al corralón.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van desde los 2 mil 346 pesos hasta los 3 mil 519 pesos para quienes no acaten las restricciones del programa.

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cehr

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