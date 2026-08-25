Asesinan a hombre en Tláhuac tras agresión directa con arma de fuego

El cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue rescatado de las aguas negras en el Río de los Remedios

Un hombre de aproximadamente 30 años murió tras ser víctima de una agresión directa con disparos de arma de fuego en calles de la colonia Del Mar, en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías capitalinos tomaron conocimiento de los hechos ocurridos en la esquina de las calles Pingüino y Aleta, donde localizaron a la víctima.

Los elementos de seguridad solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes y procedieron a acordonar la zona, con el objetivo de preservar el lugar para la realización de los peritajes.

La SSC informó que, tras confirmar el fallecimiento del hombre, se dio parte al agente del Ministerio Público, quien deberá realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Como parte de las primeras acciones de investigación, las autoridades ya realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia de los Centros C2 y C5 de la Ciudad de México.

SSC comunicado ı Foto: Captura de pantalla

El objetivo es obtener imágenes que permitan establecer cómo ocurrió la agresión, así como identificar posibles rutas de escape y cualquier información que contribuya a ubicar a los responsables.

Hasta el momento, la autoridad capitalina no ha informado públicamente sobre personas detenidas relacionadas con este homicidio.

Reportan que la víctima era repartidor

Información difundida redes sociales señala que el hombre se desplazaba en bicicleta y llevaba una mochila aparentemente utilizada por repartidores de aplicaciones.

También se ha reportado que en el lugar fueron localizados 11 indicios balísticos.

Por otro lado, la identidad de la víctima tampoco ha sido dada a conocer oficialmente.

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público de la Ciudad de México, mientras continúan las diligencias en la colonia Del Mar y el análisis de las imágenes obtenidas mediante los sistemas de videovigilancia.

Hasta ahora, la SSC únicamente ha confirmado que se trató de una agresión directa con arma de fuego que provocó la muerte de un hombre de aproximadamente 30 años.

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MSL