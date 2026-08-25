Impulsa Brugada protección digital de menores y jóvenes

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que su administración presentará una iniciativa de Ley de Derechos Digitales de las Infancias y Adolescencias, para proteger a niñas, niños y adolescentes de los riesgos que enfrentan en Internet y las plataformas digitales.

Al presentar el Pacto Digital CDMX, explicó que la propuesta contemplará una carta de derechos digitales con principios de privacidad y seguridad, protección de datos y transparencia sobre el funcionamiento de los algoritmos.

“La tecnología no debe seguir corriendo más rápido que los derechos. Ha llegado el momento de construir un pacto digital, un acuerdo social que ponga a las niñas y a los niños, y no a los algoritmos, en el centro, como está ahorita”, afirmó.

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El Dato: EL 17 de septiembre, el Gobierno local hará un diálogo con estudiantes para conocer cómo usan los celulares

La iniciativa también incluirá medidas contra diseños manipulativos, publicidad y prácticas comerciales dirigidas a menores, así como mecanismos de denuncia ante casos de violencia digital y una protección reforzada para las infancias y adolescencias.

“No queremos sacar a las infancias del mundo digital. Queremos hacer del mundo digital un espacio más seguro para ellas, para ellos, para todas y todos”, señaló Brugada Molina.

134 jóvenes denunciaron haber sufrido algún ciberacoso

La estrategia contempla además un diálogo con niñas, niños y adolescentes a partir del 17 de septiembre, campañas sobre riesgos digitales, decálogos para distintos sectores y programas de bienestar digital en escuelas.

Además, Brugada Molina destacó que casi 85 por ciento de las niñas y niños de seis a 14 años en la capital utiliza Internet, con al menos tres horas diarias, mientras que entre adolescentes de 12 a 17 años el uso alcanza 98 por ciento, con más de cinco horas al día. Asimismo, 134 mil jóvenes y adolescentes de 12 a 16 años reportaron haber sufrido ciberacoso.

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La mandataria local advirtió que el uso excesivo de dispositivos puede afectar el sueño, incrementar la ansiedad, favorecer el aislamiento y generar dependencia, además de exponer a menores al ciberacoso y la violencia sexual digital.

Ademas, el plan incluye la estrategia Educación Utopía a escuelas y el impulso de guardacelulares en casas y colegios.

VAN CONTRA DEEPFAKES. Brugada Molina adelantó que su administración prepara otra iniciativa para evitar que la Inteligencia Artificial sea usada como herramienta de violencia contra las mujeres, particularmente ante las nuevas formas de agresión facilitadas por las tecnologías.

“Todavía no tenemos, pero es algo que se puede hacer en estos días, en este mes”, afirmó, al señalar que varias secretarías ya analizan las medidas necesarias.

La Jefa de Gobierno sostuvo que busca que la ciudad sea el estado pionero en México por la defensa de las mujeres frente a estas agresiones y pidió a las secretarías acelerar la elaboración de la propuesta.