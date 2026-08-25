Arrancan asesorías en caso de despojos

Personas de la tercera edad, ayer, formados para recibir asesoría jurídica sobre sus viviendas.

Desde las 10:00 horas, Eduardo Soriano Calderón, María del Pilar Saldaña y más adultos mayores se formaron sobre la calle 20 de Noviembre para ser atendidos seis horas después en el Zócalo en la primera jornada de la Defensoría Social Ponciano Arriaga, impulsada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para brindar orientación y acompañamiento jurídico gratuito en casos de despojo y problemáticas de vivienda.

Soriano Calderón ocupó el número 20 de la lista. Su objetivo es buscar asesoría para recuperar un predio que dijo está invadido y cuyo conflicto se extiende mínimo desde hace más de dos décadas.

“Mi asunto es para recuperar un predio que tengo invadido aquí en la Ciudad de México. El pleito abarca 25 años que no he podido recuperarlo por puro abogado ratero que me ha tocado”, dijo a La Razón.

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El Dato: Durante julio, las autoridades de la Ciudad de México llevaron a cabo 475 atenciones y 45 acciones en materia de denuncia de casos de despojo.

El hombre explicó que su abuelo, ya fallecido, le permitió el acceso a la persona que lo despojó y que, pese a contar con escritura y otros documentos que acreditan la propiedad, no ha conseguido recuperar el terreno.

El adulto mayor dijo estar confiado en la ayuda de la Defensoría Social y dijo que espera que lo canalicen a la ayuda que necesita.

“Espero que esta ayuda que nos brinde ahorita el Gobierno sea real y pueda yo sacar adelante mi problemática. Espero que no sea una de las tantas cosas que nos dicen que nos ayudan y no nos ayudan. Espero que sí sea algo real”, afirmó.

300 familias fueron atendidas antes de la inauguración oficial

La jornada de defensoría comenzó ayer y se realizará cada lunes a partir de las 16:00 horas, con 100 abogadas y abogados que atenderán a personas con problemas relacionados con vivienda, predios, despojos y otros conflictos jurídicos.

La jornada de la Defensoría Social busca que las personas con conflictos patrimoniales puedan recibir una primera orientación y sean canalizadas a las instancias correspondientes para dar seguimiento a sus casos.

Durante la inauguración, Brugada Molina mencionó que además de atender casos de despojo, el objetivo de esta medida es que la ciudadanía tenga en regla su propiedad, pues, estimó, 50 por ciento de la población capitalina tiene pendiente la regularización de su vivienda.

“Combatir el despojo, significa perseguir sin cuartel, a quien delinque; pero también significa llegar antes que el delito; intervenir antes de que una amenaza se convierta en expulsión; orientar, antes de que un engaño termine en la pérdida de una vivienda; acompañar, antes de que una familia tenga que enfrentarse sola a una maquinaria jurídica, que muchas veces es un laberinto burocrático”, dijo.

María del Pilar Saldaña también llegó alrededor de las 10:00 horas y ocupó el número 19 de la lista. Acudió para buscar asesoría sobre la regularización de un inmueble que, explicó, podría encontrarse en una situación de intestado.

“Estoy formada por la información que dio la Jefa de Gobierno sobre las mesas de abogados que pueden atender los requerimientos respecto a regularización de vivienda, predio o algún despojo. Y yo estoy aquí para eso”, explicó.

La mujer señaló que ha intentado resolver su situación mediante jornadas notariales y que incluso ha considerado iniciar juicios, pero los costos serían elevados.

“Mi caso es, podría llamarse un intestado, pero es algo que en diferentes atenciones de jornadas notariales yo lo he querido hacer y he intentado hacer varios juicios que me saldrían muy costosos”, explicó.