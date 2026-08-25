Delitos contra el patrimonio van al alza en Azcapotzalco

Un hombre roba productos de una tienda en Azcapotzalco, el 22 de agosto.

Julio pasado fue el mes con más carpetas de investigación abiertas por delitos contra el patrimonio en los últimos tres años en la alcaldía Azcapotzalco, que gobierna la morenista Nancy Marlene Núñez Reséndiz, de acuerdo con las estadísticas de incidencia delictiva de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Los datos muestran que la demarcación acumuló 458 ilícitos de este tipo, los cuales contemplan despojo, robo, extorsión, daño a la propiedad, abuso de confianza y fraude en varias modalidades.

La cifra es la más elevada en todo el mandato de Núñez Reséndiz, quien asumió el cargo de este territorio en la Ciudad de México el 1 de octubre del año 2024.

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El Dato: Al comparecer ante diputados en mayo, Nancy Núñez destacó que los delitos de alto impacto disminuyeron en 11 mil, pero faltaba reducir la percepción de inseguridad.

Bajo este tenor, cada día perteneciente a julio de 2026 se cometieron, en promedio, 14.7 de este tipo de crímenes en el perímetro de la alcaldía.

Para encontrar una cifra similar a la del mandato de Núñez Reséndiz habría que remitirse a octubre de 2023, mes en el cual el área aún estaba presidida por la entonces alcaldesa Margarita Saldaña Hernández, quien en ese momento registró 467 carpetas de investigación relacionadas con delitos contra el patrimonio.

84 colonias integran el territorio de la alcaldía Azcapotzalco

Uno de los casos más graves en este rubro ocurrió el 4 de agosto pasado, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron a ocho personas presuntamente relacionadas con el despojo de un inmueble ubicado entre las calles Gustavo Bazán y Francisco Villa, en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa.

Una semana después, el 11 de agosto, la fiscalía capitalina logró la vinculación a proceso de los posibles responsables, entre los que había una mujer de 52 años, dos hombres de 49, uno de 59, uno de 30, uno de 22 y dos jóvenes de 19 años.

Con base en el artículo 188 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, cada una de las demarcaciones capitalinas tienen obligaciones en materia de seguridad, específicamente en lo que refiere a la prevención del delito, así como a la violencia.

59 por ciento de vecinos se siente inseguro

“Es responsabilidad de las alcaldías impulsar, fomentar y colaborar con la aplicación de políticas públicas tendientes a la difusión de los valores y principios en materia de cultura cívica, de la legalidad, así como de la prevención social de las violencias y el delito”, se lee en el documento, cuya última reforma se publicó hace 43 días, el 13 de julio de 2026.

Además, en su artículo 61, esta misma ley especifica que todos los alcaldes y alcaldesas tienen atribuciones para ejecutar políticas de seguridad ciudadana, realizar funciones de proximidad vecinal, disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia, establecer y organizar un comité de seguridad ciudadana, entre otras labores.

Sólo en la totalidad de 2025, el presupuesto ejercido por la administración de Núñez Reséndiz en seguridad fue de más de 155 millones de pesos, lo cual incluye servicios de vigilancia policial, arrendamiento de transporte para la ejecución de programas de seguridad, así como servicios de internet, redes y cámaras.

NÚMEROS EN AUMENTO ı Foto: Especial

Estos datos generales revelan que Núñez Reséndiz y su administración tienen responsabilidades en lo que refiere a la seguridad de los habitantes de la alcaldía Azcapotzalco.

A raíz de estas situaciones, el gobierno de la demarcación, por medio de su Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, afirmó a La Razón que la alcaldesa sí ha trabajado para promover la cultura de la confianza y articular estrategias en materia de seguridad, las cuales han reducido algunos índices de seguridad.

“De acuerdo con las cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el acumulado de delitos de alto impacto, Azcapotzalco mantiene un decrecimiento desde 2019, cuando se iniciaron cinco mil 211 carpetas de investigación, frente a la cifra de tres mil 425, alcanzada al cierre de 2025, producto de una estrategia efectiva y coordinada en materia de seguridad.

“Esperamos que la información aquí expuesta contribuya al ejercicio periodístico del medio de comunicación que dignamente representan y refrendamos nuestro compromiso institucional de ser un gobierno defensor de la libertad de expresión y el derecho a la verdad por parte de las audiencias”, indicó la alcaldía Azcapotzalco en un comunicado.

En términos porcentuales, las 458 carpetas de investigación por delitos contra el patrimonio documentados el mes de julio en Azcapotzalco representan un alza de 48.22 por ciento si se comparan con las cifras de febrero de 2026 (309 sucesos), por lo que la información de la zona genera un contraste llamativo.

Además, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México revela que la administración morenista en la demarcación lleva, al menos, cuatro meses con más de 400 indagatorias por delitos patrimoniales acumulados: julio de 2026 (con 458 casos), noviembre de 2024 (con 425 ilícitos), octubre de 2024 (con 405 incidentes) y abril de 2026 (con 402 delitos).

En lo que va de la gestión de Nancy Núñez, el monto total de delitos contra el patrimonio ya suma un mínimo de siete mil 510 casos, los cuales ocurrieron en tan sólo 669 días, lo cual arroja un promedio de 11.2 de estos ilícitos cada 24 horas.

Para la realización de este trabajo periodístico, no se contemplaron los datos de enero y mayo de 2026, esto debido a que la fiscalóa local no informó correctamente las numeralias de dichos periodos en su portal institucional.