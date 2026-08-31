SSC despliega 15 mil policías en CDMX como parte del ‘Operativo Regreso a Clases 2026-2027’

Este lunes 28 millones de alumnos de nivel básico de todo el país regresan a las aulas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, implementará un dispositivo de prevención, seguridad y vialidad con el despliegue de 15 mil policías, como parte del “Operativo Regreso a Clases 2026-2027”, con la finalidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial del personal docente, estudiantes y padres de familia.

El lunes 31 de agosto de 2026 regresarán a clases los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas y privadas de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como el personal docente, maestros y trabajadores administrativos, por ello, las acciones preventivas de la SSC iniciarán a partir de las 06:00 horas, en las que participan 15 mil policías sectoriales, de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Policía Auxiliar (PA), de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de la Unidad de Seguridad Escolar, de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito.

Los uniformados estarán apoyados de mil 410 vehículos oficiales, 28 motocicletas, cinco grúas, nueve ambulancias, cuatro motoambulancias y una unidad de rescate del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como un helicóptero de los Cóndores que realizará sobrevuelos de prevención y vigilancia en apoyo al personal en tierra.

De igual manera, los uniformados de Tránsito orientarán a los automovilistas a fin de evitar una infracción por estacionarse en lugares prohibidos, en pasos peatonales, en doble o triple fila, o en las zonas escolares restringidas, lo que puede generar disminución a la capacidad vial, contraviniendo el Reglamento de Tránsito.

En dicho dispositivo se realizarán patrullajes preventivos para cubrir las rutas de transporte de servicio público hacia los planteles escolares, en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Metrobús, Tren Ligero, Sistema de Transportes Eléctricos y Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

La SSC te invita a seguir las siguientes recomendaciones durante este regreso a clases:

Anticipa tu salida, planifica tus tiempos de traslado para llegar con calma a tu destino.

Recuerda que los peatones tienen preferencia en la vialidad, respeta los cruces peatonales y cede el paso.

Respeta las señales de tránsito, el cambio de luces en los semáforos y los sitios de estacionamiento prohibido en las inmediaciones de las escuelas.

Reduce la velocidad en las zonas escolares, mantente atento en las salidas de estaciones y paraderos de transporte público para permitir el paso a estudiantes y padres de familia.

Para más información, alternativas viales o solicitudes de auxilio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pone a disposición de la ciudadanía las cuentas de redes sociales en X, Facebook y Tik Tok de la SSC, el Centro de Orientación Vial (OVIALCDMX) y la Unidad de Contacto del Secretario (UCS).

#Seguridad | Estamos listos para este #RegresoAClases2026, con un operativo en el que participan más de 15 mil compañeros y compañeras de @SSC_CDMX, más de 14 mil vehículos, 28 motocicletas, nueve ambulancias y cuatro motoambulancias del #ERUM, y un helicóptero de los #Cóndores.… pic.twitter.com/drwaJWnats — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 31, 2026

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