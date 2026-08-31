Marchas y bloqueos en CDMX HOY 31 de agosto: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Una marcha en CDMX en contra del bloqueo estadounidense en Cuba. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Este lunes 31 de agosto no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 31 de agosto se espera una marcha y nueve concentraciones.

Marchas

MOVIMIENTO PLURAL DE MAQUINEROS: Se concentrarán en Hemiciclo a Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 hrs con destino a la Secretaría de Gobernación. (Nota: Exigen el cese de acciones que consideran arbitrarias y piden reconocimiento a su labor en la industria del entretenimiento popular; aforo aproximado de 90 personas).

Concentraciones

CENTRO DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN “FUNDAR” : Se concentrarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:00 hrs. (Nota: Conferencia de prensa sobre el caso de desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco; aforo estimado de 60 personas) .

PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI : Se concentrarán en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI (Puerta 9, Dr. Ignacio Morones Prieto No. 605, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:00 hrs. (Nota: Exigen insumos, personal y equipo seguro. Se prevén afectaciones viales y apoyo de personal médico/pacientes; aforo estimado de 80 personas) .

SIEMBRA CULTURA, A.C. : Se concentrarán en la Plaza de Lectura José Saramago (Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:00 hrs. (Nota: Espacio informativo sobre derechos y uso de cannabis; aforo estimado de 40 personas) .

VEGA MAC GREGOR ARELLANO S.C. : Se concentrarán en la Fiscalía General de la República (Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Nota: Conferencia de prensa para anunciar denuncia por presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad; aforo estimado de 20 personas) .

ALIANZA NACIONAL DE JUBILADOS : Se concentrarán en la Cámara de Diputados (H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza) a las 10:30 hrs. (Nota: Asistirán a la presentación de resultados de la consulta “México por la Justicia y los Derechos”; aforo estimado de 90 personas) .

COLECTIVOS FEMINISTAS DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO : Se concentrarán en la Estación Tepalcates de la Línea A del STC Metro (Calz. Ignacio Zaragoza No. 1646, Col. Juan Escutia, Alc. Iztapalapa) a las 11:00 hrs. (Nota: Exigen justicia en casos de feminicidio y violencia de género. Se prevén posibles bloqueos viales; aforo estimado de 100 personas) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán a las 12:00 hrs en tres puntos: Monumento a la Madre (Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez), y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero). (Nota: Jornada itinerante sobre derechos cannábicos y reducción de riesgos; aforo estimado de 45 personas) .

ALUMNOS Y EXALUMNOS DE LAS ESCUELAS NOCTURNAS PARA TRABAJADORES : Se concentrarán en la Secundaria No. 23 “Santiago Galas Arce” (Calle Moneda No. 13, Col. Tlalpan Centro, Alc. Tlalpan) a las 15:00 hrs. (Nota: Demanda de educación justa, no discriminación y visibilización de planteles nocturnos; aforo estimado de 45 personas) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Nota: Instalación de mesas para recolección de firmas; aforo estimado de 30 personas).

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