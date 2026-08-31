Entre lágrimas, selfies y caos vial, miles de estudiantes vuelven a la escuela en CDMX | VIDEO

No hay plazo que no se cumpla, y este lunes 31 de agosto miles de estudiantes en México terminaron las clases y volvieron a las aulas. En la capital del país se registra tráfico, aglomeraciones, caos vial y un amplio operativo policial para apoyar el regreso a clases.
Recorridos realizados por La Razón de México permitieron observar el momento en que los estudiantes, niñas, niños y adolescentes, volvieron a las aulas tras más de 40 días de descanso.
Así, se observaron momentos emotivos de estudiantes llorando, abrazando a sus padres y lamentando el fin del descanso. Sin embargo, otros menos nostálgicos se mostraron felices de volver a ver a sus amigos, se tomaron selfies con sus padres y alistaron su almuerzo para volver a la escuela.
SSC despliega 15 mil policías en CDMX como parte del ‘Operativo Regreso a Clases 2026-2027’
En tanto, en las calles aledañas a algunas escuelas primarias se registró tráfico, cortes viales y hasta vehículos estacionados en doble fila. Elementos de la policía capitalina se desplegaron en los alrededores para apoyar la circulación, ante las aglomeraciones y las dificultades de tránsito por el regreso a clases.
Terminan las vacaciones y más de 28 millones vuelven a clases en México
Este lunes 31 de agosto terminaron las vacaciones y comenzó el ciclo escolar 2026 - 2027, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Por lo anterior, más de 28 millones de estudiantes en todo el país volvieron a las aulas, según lo informó la propia Secretaría.
“¡Feliz regreso a clases! Hoy comienza el ciclo escolar 2026-2027 y más de 28 millones de estudiantes de Educación Básica y Media Superior vuelven a las aulas para reencontrarse con sus amigas, amigos y docentes”, escribió la SEP en sus redes sociales.
En tanto, la cifra de estudiantes que volvieron a clases en Ciudad de México se estima en alrededor de dos millones.
Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que desplegó a 15 mil policías en toda la capital, para apoyar la jornada y salvaguardar la integridad de estudiantes, familiares y docentes.
La SSC pidió a quienes transiten en vehículo durante la jornada de regreso a clases anticipar tiempos de traslado, respetar señales de tránsito y reducir la velocidad en zonas escolares.
El ciclo escolar 2026 - 2027 termina el viernes 9 de julio del siguiente año, si bien las próximas vacaciones empiezan el 21 de diciembre.
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