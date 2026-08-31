Entre lágrimas, selfies y caos vial, miles de estudiantes vuelven a la escuela en CDMX | VIDEO

No hay plazo que no se cumpla, y este lunes 31 de agosto miles de estudiantes en México terminaron las clases y volvieron a las aulas. En la capital del país se registra tráfico, aglomeraciones, caos vial y un amplio operativo policial para apoyar el regreso a clases.

Recorridos realizados por La Razón de México permitieron observar el momento en que los estudiantes, niñas, niños y adolescentes, volvieron a las aulas tras más de 40 días de descanso.

Empiezan a llegar los primeros niños a la escuela primaria Lic. Eduardo Novoa, en la colonia Portales Sur, dentro de Benito Juárez.

Se acabó el periodo vacacional y cerca de dos millones de estudiantes solo en la CDMX regresan a las aulas este 31 de agosto.



📹: Luis Olivera pic.twitter.com/BLWE6v1HGt — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 31, 2026

Así, se observaron momentos emotivos de estudiantes llorando, abrazando a sus padres y lamentando el fin del descanso. Sin embargo, otros menos nostálgicos se mostraron felices de volver a ver a sus amigos, se tomaron selfies con sus padres y alistaron su almuerzo para volver a la escuela.

En tanto, en las calles aledañas a algunas escuelas primarias se registró tráfico, cortes viales y hasta vehículos estacionados en doble fila. Elementos de la policía capitalina se desplegaron en los alrededores para apoyar la circulación, ante las aglomeraciones y las dificultades de tránsito por el regreso a clases.

Ya empezaron las dobles filas …

Ya comenzó la hora de entrada en miles de primarias capitalinas y así está el tránsito en algunas zonas escolares.



📹: Luis Olivera pic.twitter.com/myoTxkIm7r — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 31, 2026

Terminan las vacaciones y más de 28 millones vuelven a clases en México

Este lunes 31 de agosto terminaron las vacaciones y comenzó el ciclo escolar 2026 - 2027, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por lo anterior, más de 28 millones de estudiantes en todo el país volvieron a las aulas, según lo informó la propia Secretaría.

🎒📚 ¡Feliz regreso a clases! Hoy comienza el ciclo escolar 2026-2027 y más de 28 millones de estudiantes de Educación Básica y Media Superior vuelven a las aulas para reencontrarse con sus amigas, amigos y docentes.



Con el impulso de la presidenta @Claudiashein, seguimos… pic.twitter.com/nWiXtUxt7B — SEP México (@SEP_mx) August 31, 2026

“¡Feliz regreso a clases! Hoy comienza el ciclo escolar 2026-2027 y más de 28 millones de estudiantes de Educación Básica y Media Superior vuelven a las aulas para reencontrarse con sus amigas, amigos y docentes”, escribió la SEP en sus redes sociales.

En tanto, la cifra de estudiantes que volvieron a clases en Ciudad de México se estima en alrededor de dos millones.

Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que desplegó a 15 mil policías en toda la capital, para apoyar la jornada y salvaguardar la integridad de estudiantes, familiares y docentes.

#RegresoAClases | Se mantiene la presencia de mujeres y hombres policías de la #SSC en las inmediaciones de las escuelas de todos los niveles educativos, en el marco del operativo "Regreso a Clases 2026", para orientar, apoyar y acompañar con acciones preventivas, de seguridad y… pic.twitter.com/Nw9HAVH7Jx — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 31, 2026

La SSC pidió a quienes transiten en vehículo durante la jornada de regreso a clases anticipar tiempos de traslado, respetar señales de tránsito y reducir la velocidad en zonas escolares.

El ciclo escolar 2026 - 2027 termina el viernes 9 de julio del siguiente año, si bien las próximas vacaciones empiezan el 21 de diciembre.

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