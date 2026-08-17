Profeco presenta guía para el regreso a clases; llama a comparar precios antes de comprar útiles

A un par de semanas del regreso a clases, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó una guía para ayudar a madres, padres de familia y personas cuidadoras de alumnos a planear sus gastos escolares, además de un monitoreo de 734 productos relacionados con el ciclo escolar, entre útiles, uniformes, zapatos y tenis.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de Profeco, Iván Escalante, explicó que el monitoreo permite identificar diferencias importantes entre los precios de un mismo producto y realizar comparativos antes de acudir a comprar.

Como ejemplo, señaló que un paquete de 12 colores de madera puede encontrarse desde 28 hasta 75 pesos, mientras que los lápices tienen precios que van de 4.75 a 11 pesos por pieza. En el caso de las tijeras, los precios monitoreados oscilan entre 14.89 y 26.90 pesos.

Iván Escalante destacó que la información puede ser consultada por los consumidores para comparar establecimientos y buscar las opciones que representen un menor impacto para la economía familiar.

El funcionario informó que Profeco puso a disposición la Guía de Regreso a Clases, cuyo objetivo es ofrecer herramientas para organizar los gastos relacionados con el inicio del ciclo escolar.

El documento incluye información sobre los derechos de los consumidores al contratar servicios escolares, así como recomendaciones sobre tecnología responsable, ahorro, controles parentales, reparación y sustentabilidad de aparatos electrónicos y eléctricos utilizados para actividades escolares.

También contempla recomendaciones para una alimentación escolar saludable, tecnologías domésticas para elaborar algunos productos en casa y contenidos dirigidos a niñas y niños sobre actividades, derechos y consumo responsable.

Profeco recomendó consultar la guía antes de realizar las compras escolares y utilizar sus herramientas para comparar precios.

Durante su participación, Iván Escalante también presentó el monitoreo de alrededor de 15 empresas remesadoras para identificar cuáles ofrecen mejores condiciones a los mexicanos que envían dinero desde Estados Unidos.

Explicó que Profeco considera la combinación entre el promedio de comisión y el tipo de cambio para determinar cuáles ofrecen mejores resultados.

En un ejercicio realizado con un envío de 400 dólares mediante depósito a cuenta o transferencia, Finabien otorgaría 6 mil 987.38 pesos, mientras que Money Transfer se ubicó entre las opciones que entregarían un menor monto, con 6 mil 559.17 pesos.

El funcionario señaló que “los comparativos de las remesadoras monitoreadas están disponibles en el sitio de Profeco para que los usuarios puedan revisar las condiciones antes de realizar una operación”.

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FGR