SEP llevará a más de un millón de maestros debate sobre uso de celulares en escuelas

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que más de un millón de maestras y maestros de educación básica participarán el próximo 24 y 25 de agosto en un debate nacional sobre la presencia y uso de dispositivos digitales en las escuelas.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Delgado explicó que la discusión se realizará durante la semana del Consejo Técnico Intensivo, periodo previo al inicio del ciclo escolar en el que los docentes se reúnen para preparar las actividades académicas.

El funcionario señaló que, por instrucción de la Presidenta, se abrirá un espacio para que las y los docentes analicen, debatan y propongan qué hacer frente a la presencia de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales dentro de los planteles educativos.

“Queremos que los maestros y las maestras propongan, debatan de qué es lo que tenemos que hacer con la presencia de dispositivos digitales en las escuelas”, explicó.

La consulta involucrará a más de un millón de docentes en más de 200 mil escuelas de educación básica en todas las entidades federativas.

“Las decisiones que determinan qué vemos, cuánto tiempo permanecemos conectados o qué estímulos recibimos fueron tomadas por personas que diseñaron los algoritmos”, señaló Delgado.

El Secretario consideró relevante incorporar esta perspectiva al debate sobre el uso de dispositivos digitales entre niñas, niños y adolescentes, particularmente dentro de las escuelas.

La discusión sobre celulares y dispositivos digitales se realizará en los Consejos Técnicos Intensivos del 24 y 25 de agosto, en los que se espera la participación de docentes de todo el país.

El objetivo será que sean las propias comunidades educativas las que aporten propuestas sobre el uso de estas tecnologías en los planteles, en un debate que la SEP busca llevar más allá de la idea de que el tiempo y la forma en que los menores utilizan las plataformas depende únicamente de decisiones individuales.

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FGR