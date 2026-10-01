Andy López Beltrán se registra para buscar diputación en el VI Distrito de Tabasco.

Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, se registró este jueves como coordinador de Morena en Tabasco, con miras a contender por una diputación federal en las elecciones de 2027, en medio de los señalamientos sobre un posible análisis de su caso por parte de agencias de seguridad de Estados Unidos.

La información sobre su registro fue reportada este jueves, mientras continúa la controversia generada por una publicación de The New York Times, según la cual al menos dos agencias estadounidenses analizan señalamientos relacionados con presuntos vínculos de López Beltrán con redes de contrabando de combustible y crimen organizado.

Sin embargo, hasta ahora no existe una acusación penal formal ni se ha confirmado públicamente una investigación formal de autoridades estadounidenses contra López Beltrán. La Fiscalía General de la República (FGR) también ha descartado que exista una investigación formal en su contra por esos señalamientos.

El caso cobró relevancia después de que Estados Unidos revocara en agosto la visa del hijo del expresidente, aunque las autoridades estadounidenses no han hecho públicos los motivos específicos de esa decisión.

🚨Andy López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, informó que se registró como aspirante a Coordinador de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional del Distrito 6 de Tabasco.



El morenista también reportó recorridos por comunidades… pic.twitter.com/jvG62klAiQ — Azucena Uresti (@azucenau) October 2, 2026

López Beltrán dejó en mayo pasado la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para concentrarse en su proyecto electoral en Tabasco y buscar una diputación federal en los comicios intermedios de 2027.

Con su registro como coordinador en la entidad, el morenista avanza en el proceso interno mediante el cual el partido definirá a quienes contenderán por las diputaciones federales.

La aspiración de López Beltrán ya había generado cuestionamientos políticos. Desde meses atrás, partidos de oposición han señalado que su búsqueda de una curul podría estar relacionada con la posibilidad de obtener fuero, una interpretación que ha sido planteada públicamente por dirigentes opositores y que no constituye por sí misma evidencia de una conducta ilícita.

En paralelo, Morena ha rechazado que los señalamientos provenientes de Estados Unidos determinen sus decisiones internas. La dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, sostuvo que si una autoridad extranjera cuenta con información sobre un ciudadano mexicano debe utilizar los mecanismos legales y de cooperación institucional correspondientes.

Te puede interesar:

Andy, bajo la mira de EU por huachicol, dice NYT

Captan a Amílcar Olán, ‘cómplice’ de Andy López, viviendo en Suiza; agrede a periodistas | VIDEO

Andy, Adán y Noroña, ostensibles ausentes en Palacio en el Informe

El ‘cónclave’ más importante es el que hacemos con la gente casa por casa: Andy López

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR