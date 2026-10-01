Segob y CIDH acuerdan ruta para dar seguimiento a recomendaciones sobre desaparición de personas

La mesa de trabajo institucional y la revisión de compromisos en materia de derechos humanos fueron encabezadas por la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecieron un mecanismo de trabajo especial para acatar las recomendaciones prioritarias en materia de desaparición forzada, búsqueda e identificación humana en México.

Durante un encuentro celebrado en la sede del Palacio de Bucareli, la titular de la SEGOB, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo una reunión con la comisionada y relatora de la CIDH para México, Andrea Pochak, con el fin de definir la hoja de ruta institucional.

La estrategia prevé reforzar las capacidades operativas e institucionales de localización, investigación pericial y apoyo integral a las familias de las víctimas, mediante una coordinación estrecha entre autoridades federales y los gobiernos estatales.

Este acuerdo dará continuidad al informe presentado por el organismo internacional en mayo pasado, en el cual se formularon diversas observaciones al Estado mexicano sobre la urgencia de agilizar los procesos de verdad y justicia.

Para supervisar el cumplimiento de estos compromisos, la CIDH brindará asistencia técnica permanente, facilitará el intercambio de información estratégica entre instancias y evaluará periódicamente los avances logrados en el territorio nacional.

El acuerdo para fortalecer la asistencia técnica en el país contó con la representación de la comisionada y relatora para el Estado mexicano, Andrea Pochak, a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ı Foto: Especial.

En la mesa de trabajo participaron funcionarios clave, entre ellos el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, y la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, además de representantes de la Cancillería mexicana.

La representación gubernamental expuso las acciones legales recientes, los avances en materia de peritajes forenses y el diálogo directo que sostienen las autoridades con los colectivos de madres y familias buscadoras.

Se enfatizó que la resolución de los casos de desaparición constituye una línea prioritaria para la Presidencia de la República, por lo que se continuarán asignando recursos e infraestructura institucional para la atención a las víctimas.

Al término del encuentro en Bucareli, las delegaciones recorrieron el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), donde revisaron la operatividad del sistema y los protocolos aplicados en cada caso.

Aunque la ruta prioriza la localización e identificación humana, las autoridades confirmaron que darán seguimiento e integral cumplimiento al conjunto de las recomendaciones formuladas por el organismo interamericano.

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JVR