Centro para restos no identificados ni reclamados tiene un avance de 50%

Clara Brugada (centro), durante la supervisión del Centro de Tratamiento Forense, ayer, en Iztapalapa.

Durante el primer trimestre del año existían en la Ciudad de México, al menos, mil 130 cuerpos en calidad de desconocido o sin datos disponibles. Ante esta problemática de la falta de identificación de los cuerpos, el Gobierno capitalino reportó un avance de casi 50 por ciento del Centro de Resguardo Temporal y Tratamiento Forense, en el que se resguardarán restos para su reconocimiento y entrega a sus familias.

Durante la supervisión de esta obra en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, indicó que los trabajos en el sitio terminarán en diciembre para entregar el espacio en el primer trimestre de 2027. La inversión asciende a 142 millones de pesos.

El Dato: Las aguas rojas son fluidos residuales biológicos que contienen sangre, tejidos o químicos derivados de la práctica de necropsias y del procesamiento de cadáveres.

“Esta obra significa una ampliación, un gran fortalecimiento de las capacidades institucionales y especializadas, que tendrá la Ciudad, para la identificación individual, adecuada y digna, de personas fallecidas no identificadas.

“La búsqueda no termina cuando se encuentra un cuerpo, termina cuando sabemos quién es y puede regresar con dignidad a su familia”, afirmó.

De acuerdo con la autoridad, el complejo tendrá una capacidad de dos mil 500 gavetas para cuerpos, con suelo inclinado para un mejor drenaje, y 12 mil 384 osarios para huesos, además de laboratorios y áreas especializadas para estudios forenses.

Datos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) muestran que entre enero y marzo del presente año había mil 130 cuerpos sin datos ni identificar, de los cuales 973 estaban en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, 95 en la fosa común del Panteón de Dolores y 27 en instituciones educativas. La cifra es mayor a la de 2024, cuando la autoridad reportó mil 64 restos.

3 mil 680 desaparecidos se han reportado desde 2020

Brugada Molina mencionó que contar con el laboratorio fortalecerá la identificación de personas desaparecidas, particularmente aquellas de larga data.

“Una persona que hoy no puede ser identificada, puede serlo mañana, porque apareció una nueva muestra genética, porque se incorporó información de otra entidad, porque mejoraron las tecnologías o porque una nueva confronta produjo una nueva coincidencia”, comentó la morenista.

La madre buscadora y fundadora del colectivo Una Luz en el Camino, Jaqueline Palmeros, explicó a La Razón que tomar muestras genéticas, confrontarlas con familiares y bases de datos, así como revisar casos antiguos mediante nuevas técnicas, son exigencias que las personas buscadoras han planteado desde administraciones pasadas.

12 mil osarios se estima que tenga el Centro de Resguardo

El Centro de Resguardo Temporal y Tratamiento Forense tendrá una superficie de seis mil 117 metros cuadrados y contempla 12 edificios, sistemas para el tratamiento de aguas residuales y aguas rojas, planta eléctrica de emergencia, sistema contra incendios, captación y eliminación de olores y bacterias, así como aprovechamiento de agua de lluvia.

Uno de los puntos que destacó el Gobierno de la Ciudad de México es que el diseño del lugar, a cargo de la empresa GSA, permitirá en un futuro ampliar la capacidad hasta cinco mil gavetas para los cuerpos, el doble de las que entregarán el próximo año.

Brugada Molina además aseguró que los 30 compromisos iniciales de su estrategia de búsqueda de personas presentan un avance global de 83 por ciento, al señalar que 20 ya fueron cumplidos y 10 permanecen en proceso.

La mandataria resaltó el fortalecimiento de las búsquedas en campo y por patrones, además de los registros, cruces de información e identificación genética.

Sin embargo, para las madres buscadoras el pendiente está en las personas que llevan años desaparecidas, cuyos casos son considerados de larga data, señaló Jaqueline Palmeros.

Aunque la madre buscadora reconoció los avances institucionales, indicó que las familias han pedido que se presente un balance de los primeros 30 compromisos y que las nuevas acciones incorporen estrategias específicas para los casos de larga data.

“Hasta el momento, no se presenta ningún balance de cuánto se ha avanzado en los 30 primeros puntos”, señaló.

La activista mencionó que, recientemente, se establecieron 20 nuevos compromisos, construidos a partir de las mesas temáticas realizadas con las familias y con la participación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pero advirtió que todavía hacen falta estrategias de búsqueda e investigación para quienes llevan años sin ser localizados, así como la sensibilización de servidores y funcionarios públicos.

El Tip: El servicio de búsqueda de personas extraviadas o ausentes en el Incifo es gratuito de lunes a domingo.

La madre buscadora también reconoció que la administración capitalina haya asumido públicamente la dimensión de la crisis de desapariciones y destacó la participación de instituciones que anteriormente, dijo, no habían tenido el mismo nivel de involucramiento.

“Hay que reconocer de verdad que se está trabajando, pero, lamentablemente, aún falta; solamente en temas de seguridad y búsqueda y localización de personas que llevan años desaparecidas. De larga data”, subrayó.

Jaqueline Palmeros también aclaró que el reconocimiento de los avances no significa que las familias consideren concluida la tarea.

IDENTIFICACIÓN EN FOSAS. La fiscala General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, informó que la Unidad Central Especializada para la Identificación Humana y Búsqueda de Familias ya permitió identificar a mil 488 personas fallecidas y localizar a las familias de 495 de ellas.

La funcionaria añadió que la fiscalía cuenta con un registro de personas fallecidas no identificadas que incorpora herramientas de Inteligencia Artificial para apoyar el análisis de información y los procesos de identificación.

A ello, se suman dos fases concluidas del Plan de Exhumaciones e Identificaciones Forenses en el Panteón Civil de Dolores, donde se han recuperado 45 individuos, de los cuales 13 han sido identificados.

LA SALVAGUARDA

El proyecto,cuyo objetivo es que los cuerpos de personas no identificadas no sean enviados a fosas comunes, sino conservarlos para su identificación y entrega, tiene los siguientes cuatro ejes:

RESGUARDAR. Cuerpos y restos óseos no identificados bajo condiciones adecuadas.

IDENTIFICAR. Contribuir a los procesos para conocer la identidad de los fallecidos.

CONSERVAR. Mantener los restos en condiciones de seguridad, higiene y control.

RESTITUIR. Posibilidad de entregar a las familias los restos de los difuntos